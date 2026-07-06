Seth Rogen & Pharrell Williams stritten einst bei Dinner

Seth Rogen (44) hat einen unangenehmen Moment aus der Vergangenheit ausgegraben – und der hat es in sich. Im Rahmen eines Spiels namens "Lie vs. Lie" auf dem YouTube-Kanal von Entertainment Weekly sprach er gemeinsam mit Olivia Wilde (42) offen über peinliche Erlebnisse. Wilde fragte ihren Kollegen, was der unangenehmste Moment war, den er je auf einer Dinnerparty erlebt hatte. Rogens Antwort überraschte alle: Er erzählte von einem Abendessen, bei dem er auf Musikstar Pharrell Williams (53) traf – und die Stimmung alles andere als harmonisch war. Auslöser des Konflikts war dabei der Animationsfilm Der König der Löwen aus dem Jahr 2019, bei dem Seth die Rolle des Warzenschweins Pumbaa sprach und sang.

Pharrell war als Produzent am Soundtrack beteiligt und sei, wie Seth behauptet, bei den Aufnahmen zu seinem Gesang ziemlich genervt gewesen. Das erzählte Seth auch bei der Dinnerparty – woraufhin Pharrell konterte: "Hey, ich mag es nicht, wie du andeutest, dass ich frustriert von deinem Gesang war". Seine eigene Antwort beschreibt der Comedian ebenso deutlich: "Du warst es." Pharrell habe dann noch einmal betont, er möge es nicht, wenn jemand behaupte, er empfinde Frust. Laut Seth blieb keiner der beiden bei dem Essen zurückhaltend. Er konterte schließlich: "Du fühlst ihn gerade, den Frust, Pharrell. Es passiert bei diesem Dinner." Olivia fügte hinzu, dass Pharrell seit seinem Megaerfolg mit dem Hit "Happy" besonders auf sein Image achte.

Aktuell stehen Seth und Olivia für den neuen Film "The Invite" gemeinsam vor der Kamera. Darin spielen sie ein langjährig verheiratetes Paar, das mit seinen Nachbarn, gespielt von Edward Norton (56) und Penélope Cruz (52), einen turbulenten Abend erlebt. Auch stimmlich bleibt Seth weiter gefragt: Nach einer Rolle als kleines Alien übernimmt er demnächst die Stimme einer urteilenden sprechenden Katze. Weiterhin ist er auch mit eigenen Projekten hinter der Kamera mehr als beschäftigt. Pharrell ist derweil nicht nur als Musiker, sondern auch als Produzent und Designer erfolgreich und gehört seit Jahren zu den bekanntesten Gesichtern der internationalen Popkultur.

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Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Pharrell Williams und Seth Rogen

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Getty Images Seth Rogen, Schauspieler

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Getty Images Pharrell Williams, Juni 2013

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