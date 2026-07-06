Heiße Szenen in "Avengers"? Dieses Gerücht überrascht Fans

Noch knapp sechs Monate bis zum Kinostart, und schon jetzt sorgt "Avengers: Doomsday" für mächtig Gesprächsstoff. Laut einem Hollywood-Insider auf X soll der neueste Marvel-Blockbuster nämlich mit etwas aufwarten, das viele Fans so nicht erwartet hätten: angeblich "heiße Szenen" zwischen den beiden weiblichen Charakteren Yelena Belova und Mystique. Erstere wird von Florence Pugh (30) verkörpert, während Rebecca Romijn (53) als gestaltwandelnde Mutantin Mystique ins MCU zurückkehrt. Ab dem 16. Dezember sollen Zuschauerinnen und Zuschauer in deutschen Kinos selbst sehen können, was es damit auf sich hat.

Ob hinter dem Gerücht mehr steckt als eine wilde Spekulation, bleibt vorerst unklar. Fest steht jedoch bereits, dass die beiden Figuren in dem Film in jedem Fall eng miteinander verknüpft sein werden – denn Mystique soll sich in "Avengers: Doomsday" in Yelena verwandeln. Ein Aufeinandertreffen der beiden ist also gesetzt, ganz unabhängig davon, ob die gemunkelten Szenen tatsächlich existieren.

In den Marvel-Comics sind beide Figuren als queer bekannt. Mystique, die mit bürgerlichem Namen Raven Darkholme heißt, wird dort als bisexuell dargestellt und hatte über einen langen Zeitraum eine romantische Beziehung mit der Mutantin Destiny. Yelena hingegen wird in den Comics als asexuell beschrieben – ihr Mitschöpfer Devin Grayson erklärte dazu, dass die Figur kein Interesse an traditionellen romantischen und sexuellen Beziehungen habe. In den bisherigen Filmadaptionen wurden die Sexualitäten der beiden Charaktere bislang nicht thematisiert.

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Instagram / robertdowneyjr Der Cast von "Avengers: Doomsday" am Set

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Getty Images Florence Pugh bei der Premiere von "Dracula" im Noel Coward Theatre in London

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Getty Images Rebecca Romijn bei der CCXP MX im Centro Banamex in Mexiko-Stadt, 25. April 2026