Richard Lugner (87) braucht doch nicht alleine zum Wiener Opernball zu gehen! Jedes Jahr begleitet ein berühmter weiblicher Stargast den Bauunternehmer zu dem glamourösen Event. Bei dem Ball hatte Mörtel schon Promi-Damen wie Sarah Ferguson (60), Pamela Anderson (52), Paris Hilton (38) und Kim Kardashian (39) am Arm. In diesem Jahr sah es nach einigem Hin und Her allerdings so aus, als würde er keine Begleitung mehr finden. Jetzt darf Richard endlich aufatmen und die italienische Schauspielerin Ornella Muti (64) zum Opernball geleiten!

Das hat das Büro des Baulöwen laut verschiedener österreichischer Medien bekannt gegeben. Ornella wurde in den 80er Jahren vor allem durch Komödien wie "Gib dem Affen Zucker" oder "Der gezähmte Widerspenstige" an der Seite von Adriano Celentano berühmt. "Aus meiner Sicht ist das ein toller Gast", soll der 87-Jährige über seine Begleiterin gesagt haben. Sie selbst hat sich zu ihrer Zusage noch nicht geäußert.

Tatsächlich ist Ornella Mörtels dritte Wahl. Ursprünglich sollte Ski-Star Lindsey Vonn (35) mit ihm über den roten Teppich schreiten. Nach einem Fauxpas bei einer Pressekonferenz sagte sie jedoch ab. Auch mit einem weiteren geplanten Gast gab es Probleme. Noch bevor der Name verkündet wurde, hatte sich das Thema erledigt.

Getty Images Ornella Muti beim Sidaction Gala Dinner 2020

Getty Images Ornella Muti bei der Verleihung des Ordens wider den tierischen Ernst

Getty Images Lindsey Vonn bei der Premiere von "Charlie's Angels"

