Haaland-Umarmung: So feiert Prinzessin Ingrid Norwegens Sieg

Was für ein Abend für Norwegen! Fußballstar Erling Haaland (25) hat die Skandinavier mit zwei Toren zum 2:1-Sieg über Brasilien geschossen und damit erstmals in ein WM-Viertelfinale befördert. Doch nicht nur auf dem Rasen wurde ausgiebig gefeiert – auch in der Kabine kochten die Emotionen hoch. Dort gratulierte Prinzessin Ingrid Alexandra (22) dem Torschützen persönlich, wie das norwegische Königshaus den Moment auf Instagram teilte. Der Stürmer nahm die Freude der norwegischen Thronfolgerin gerne an und umarmte sie dabei oben ohne. Auch Ingrids jüngerer Bruder Prinz Sverre Magnus (20) war in der Kabine dabei und feierte gemeinsam mit dem Team.

Haaland war beim Achtelfinale in New York/New Jersey einmal mehr der überragende Mann. In der 79. Minute köpfte er eine Flanke von Andreas Schjelderup zum 1:0 ins Netz, kurz vor Schluss ließ er per Flachschuss mit 126 Stundenkilometern das 2:0 folgen. Mit nun sieben Turniertreffern in vier Einsätzen steht der Manchester-City-Stürmer gleichauf mit Argentiniens Lionel Messi (39) und Frankreichs Kylian Mbappe an der Spitze der Torschützenliste. Selbst beschrieb er seine Leistung gegenüber den Medien nüchtern: "Es gab schon einige Höhepunkte in diesem Turnier von mir, das war heute ein weiterer Höhepunkt. Wenn ich eine oder zwei Chancen habe, dann treffe ich meistens. Das ist einfach das, was ich mache."

Prinzessin Ingrid Alexandra ist die Tochter von Kronprinz Haakon (52) und Kronprinzessin Mette-Marit (52) und gilt als zukünftige Königin Norwegens. Ihr Bruder Sverre Magnus ist der Jüngste der beiden Kinder des Kronprinzenpaares. Für Norwegen ist der Einzug ins Viertelfinale ein historischer Moment – zuletzt stand die Mannschaft 1998 in Frankreich bei einer WM auf dem Platz, damals besiegten die Norweger Brasilien ebenfalls mit 2:1. Als nächste Hürde wartet nun das Viertelfinale am Samstag in Miami, wo England auf Haaland und seine Mannschaft treffen wird.

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Instagram / detnorskekongehus Erling Haaland und Prinzessin Ingrid nach dem Norwegen-Sieg gegen Brasilien in der Kabine, 2026

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Instagram / detnorskekongehus Erling Haaland und Prinzessin Ingrid nach dem Norwegen-Sieg gegen Brasilien, 2026

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Imago Prinz Sverre Magnus und Prinzessin Ingrid Alexandra im Juni 2026