Diese neue Serie könnte das nächste "Maxton Hall" werden

Die Liebesgeschichte von Ruby und James steuert im Dezember auf ihr großes Finale zu – doch Prime Video hat für alle Maxton Hall-Fans schon den nächsten Romantik-Knaller in der Hinterhand. Wie der Streaming-Anbieter jetzt laut DWDL beim Filmfest in München verriet, entsteht derzeit mit dem Projekt "Superior" eine neue New-Adult-Serie, die erneut junge Erwachsene in einer elitären Umgebung begleitet. Diesmal werden die Zuschauer nicht an ein Internat, sondern an eine renommierte Hotelfachschule in Zürich entführt, wo Luxus, Ehrgeiz und erbarmungsloser Konkurrenzdruck den Alltag bestimmen. Im Mittelpunkt steht Stipendiatin Ricca, gespielt von Zoe Fürmann, deren perfektes Bild nur auf einer einzigen, sehr riskanten Lüge basiert.

Laut Informationen von DWDL ist "Superior" als sechsteilige Serie geplant, die tief in eine Welt exklusiver Hotels, edler Lobbys und gehobener Küche eintaucht. Hinter der glänzenden Fassade der Hotelfachschule brodeln jedoch Konflikte: Verbotene Beziehungen, Machtspiele zwischen den Studierenden und ein immer härter geführter Wettkampf um die besten Karriereaussichten. Besonders brenzlig wird es für Ricca, als ausgerechnet ihr Kommilitone Joel, verkörpert von Jonathan Kriener, ihr Geheimnis durchschaut. Er weiß um die Lüge, die ihr Stipendium sichert, und setzt sie damit unter Druck – bis sich zwischen den beiden langsam, mitten zwischen Prüfungsstress und Elitekursen, eine komplizierte Lovestory entwickelt. Wann "Superior" genau bei Prime Video an den Start geht, hält der Anbieter bisher noch unter Verschluss.

Mit dem neuen Projekt setzt der Streamingdienst seine Romantik-Offensive konsequent fort. Nach dem Erfolg von "Maxton Hall" sowie Publikumslieblingen wie "The Summer I Turned Pretty" und Off Campus bleibt Prime Video klar auf das New-Adult-Publikum fokussiert. Neben "Superior" plant der Anbieter für 2026 weitere Produktionen, die vor allem Buchfans ansprechen dürften: So entstehen derzeit unter anderem Verfilmungen von Ali Hazelwoods Bestseller "The Love Hypothesis" sowie Anna Todds (37) Roman "The Last Sunrise". Für viele Zuschauer, die sich von emotionalen Dreiecksbeziehungen, großen Gefühlen und dramatischen Wendungen angezogen fühlen, dürfte der Serien- und Filmkalender des kommenden Jahres damit reichlich Nachschub bieten.

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Stephan Rabold/Amazon MGM Studios Ruby (Harriet Herbig-Matten) und James (Damian Hardung) in "Maxton Hall", Staffel zwei

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Amazon MGM Studios Ruby (Harriet Herbig-Matten) mit ihrer Familie und James (Damian Hardung) in "Maxton Hall"

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Amazon Content Services LLC Szene aus der Serie "Off Campus"

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