Camila Cabello: Zu freizügig für Taylors Hochzeit?

Taylor Swift (36) und Travis Kelce (36) haben sich das Jawort gegeben – und das in einem wahrhaft märchenhaften Rahmen. Am vergangenen Freitag feierten die Sängerin und der NFL-Star ihre Hochzeit im Madison Square Garden in New York, der für die Zeremonie in einen zauberhaften Gartentraum verwandelt worden war. Rund 1.000 Gäste aus dem Freundes-, Familien- und Kollegenkreis des Paares waren laut dem Magazin People geladen, um den großen Tag mitzuerleben. Der vorgegebene Dresscode war Black Tie – doch ausgerechnet ein Outfit eines der Stargäste sorgte nach der Feier für heiße Diskussionen im Netz.

Camila Cabello (29) erschien bei der Traumhochzeit in einem knallroten Spitzenkleid des Labels Zimmermann. Das schulterfreie Modell mit Puffärmeln, Armausschnitten und tiefem V-Ausschnitt fiel besonders durch seinen transparenten, fließenden Rock auf, der den Blick auf Camilas Beine und Oberschenkel freigab. Dazu trug sie ein schwarzes Choker-Halsband mit Diamantkreuz sowie zarte glitzernde Ohrringe. Im Netz ließ die Reaktion nicht lange auf sich warten, wie Buzzfeed berichtet. Auf dem Promi-Blog Deuxmoi hieß es unter anderem: "Warum trägt Camila Rot?" und "Das hat sie sich für eine Hochzeit ausgesucht? Nein, Baby. Nein." Auf Reddit schrieb ein vielfach upgevoteter Nutzer: "Ich würde das wahrscheinlich nicht zu der Hochzeit von jemand anderem anziehen." Andere hingegen verteidigten den Look: "Es ist eine Promi-Hochzeit... Die Regeln sind anders, und die Gäste sollten bei ihren Looks und dem Drama alles geben."

Camila und Taylor verbindet schon länger ein herzliches Verhältnis. In der Vergangenheit hatte Camila sogar offen erzählt, dass sie ein riesiger Fan von Taylor sei. Die beiden Musikerinnen wurden immer wieder im selben Freundeskreis und bei großen Musikevents gesehen. Taylor selbst hält ihr Privatleben trotz Megaerfolg oft vergleichsweise persönlich und eng mit ihren Vertrauten verbunden. Umso größer war das Interesse an ihrer Hochzeit mit Travis, die mit ihrer opulenten Kulisse und der langen Gästeliste schon im Vorfeld für viel Aufmerksamkeit gesorgt hatte. Dass am Ende ausgerechnet ein Gastlook für so viele Reaktionen sorgt, passt damit ganz ins Bild einer Feier, über die online ohnehin jedes Detail besprochen wird.

Anzeige Anzeige

Getty Images Camila Cabello bei der 5th Annual Día De Muertos Gala in Los Angeles, 30. Oktober 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Taylor Swift und Travis Kelce, Mai 2026

Anzeige Anzeige

Getty Images Camila Cabello und Taylor Swift bei den AMAs 2019