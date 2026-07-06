Gab's Streit? Darum fehlte Miles Teller bei Taylors Hochzeit

Taylor Swift (36) und Travis Kelce (36) haben am 3. Juli im Madison Square Garden in New York City geheiratet – und die Feier war offenbar spektakulär: Rund tausend Gäste, ein striktes Handyverbot und jede Menge Stars sorgten für eine unvergessliche Nacht. Wie Entertainment Weekly berichtet, gehörte Schauspieler Miles Teller (39) jedoch nicht zu den Geladenen – und auch seine Ehefrau Keleigh Teller (33) blieb der Hochzeit fern. Laut Page Six sollen die beiden gar nicht erst eine Einladung erhalten haben, was angesichts ihrer langjährigen Freundschaft mit der Braut für Aufsehen sorgt.

Hintergrund der Abwesenheit dürfte ein Zerwürfnis sein, über das TMZ bereits im Juni berichtet hatte. Demnach soll es zwischen Taylor und den Tellers zu einem ungeklärten Bruch gekommen sein. Die Daily Mail brachte außerdem ins Spiel, dass Taylors Verstrickung in den Rechtsstreit rund um Blake Lively (38) und deren It Ends With Us-Co-Star Justin Baldoni (42) die Freundschaften der Sängerin mit beiden Frauen belastet habe. Eine offizielle Stellungnahme von Miles, Keleigh oder Taylor liegt bisher nicht vor. Die Tellers sind dabei nicht die Einzigen, die nicht mit dabei waren: Auch Blake Lively und ihr Ehemann Ryan Reynolds (49) sollen nicht auf der Gästeliste gestanden haben.

Dabei war die Verbindung zwischen Taylor und den Tellers einst sehr eng. Keleigh und Taylor verbindet eine Freundschaft von weit über einem Jahrzehnt. Als Taylor und Travis 2023 zu daten begannen, half auch Miles' Freundschaft mit Travis und dessen Bruder Jason (38) dabei, die beiden Paare noch näherzubringen. Ihren bislang wohl sichtbarsten gemeinsamen Auftritt hatten Miles und Keleigh, als sie 2021 in Taylors Musikvideo zu "I Bet You Think About Me (Taylor's Version)" mitspielten – das Video wurde damals ausgerechnet von Blake inszeniert.

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Getty Images Miles Teller, Schauspieler

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Instagram / keleighteller Miles und Keleigh Teller im September 2024

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Instagram / killatrav NFL-Star Travis Kelce und Sängerin Taylor Swift