Ein Jahr Ehe: Leyla und Mike Heiter feiern Hochzeitstag

Leyla (30) und Mike Heiter (34) haben ihren ersten Hochzeitstag gefeiert! Genau ein Jahr ist es her, dass das Realitypärchen am 5. Juli 2025 standesamtlich heiratete – und das ganz öffentlich mit Hochzeitsdoku und Livestream. Auf Instagram meldet sich Leyla nun mit emotionalen Worten und postet dazu eine Reihe von Fotos, die an den besonderen Tag erinnern. "Oh mein Gott, wie schnell ist bitte die Zeit vergangen? Heute vor genau einem Jahr, am 5. Juli 2025, haben wir standesamtlich geheiratet. Einfach offiziell verheiratet. Wir können es immer noch nicht ganz realisieren, wenn wir an unsere ganze gemeinsame Reise denken", schreibt sie unter ihren Beitrag.

In ihrem Post richtet die Influencerin auch liebevolle Worte an ihre Community und alle, die das Paar auf seinem Weg begleitet haben. "Es ist so viel schon in der Zeit passiert und vor allem wird noch so viel kommen. Wir lieben uns als Ehepaar und euch als Community, Freunde und Familie, die bei all unseren Schritten mit dabei waren und unsere Liebe genauso zelebriert haben wie wir", schreibt sie weiter. Und auch ihr Mann lässt es sich nicht nehmen, auf den romantischen Post zu reagieren. Mike kommentiert den Beitrag schlicht, aber herzlich mit den Worten: "Ich liebe dich." Leylas Abschlusszeilen richten sich ebenfalls direkt an ihren Mann: "PS: Schatz, ich liebe dich."

Die Trauung von Leyla und Mike fand im traumhaften Ambiente der italienischen Amalfiküste statt und wurde live im Netz übertragen. Die freie Zeremonie war äußerst emotional – Mike konnte beim Anblick seiner Braut die Tränen kaum zurückhalten, und die beiden überraschten die Zuschauer mit ihren persönlichen Ehegelübden. Ein Feuerwerk rundete den unvergesslichen Abend ab. Leyla war vorher auch unter dem Namen Leyla Lahouar bekannt, bevor sie den Nachnamen ihres Mannes annahm.

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Instagram / mikeheiter Mike und Leyla Heiter in London

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Instagram / mikeheiter Mike und Leyla Heiter am Valentinstag 2026

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Getty Images Leyla und Mike Heiter bei der Gala "Ein Herz für Kinder" in Berlin