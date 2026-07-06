Follower wollen von Ina Borck wissen: Ist sie noch bi?

Social-Media-Star Ina Borck (30) hat sich auf Instagram offen zu ihrer Sexualität geäußert. In einer Fragerunde wollte eine Followerin wissen, ob Ina nach ihrem Schlaganfall noch bisexuell sei – und die Influencerin ließ keinen Zweifel daran, dass sich daran nichts geändert hat. "Das ist so geblieben. Ich mache mir darüber gar nicht so große Gedanken", erklärte sie gegenüber ihrer Community. Dabei erinnerte sie auch an ihre frühere Ehe mit Vanessa Borck (29) und berichtete von ihrer aktuellen Beziehung mit einem Mann.

In ihrer Instagram-Story machte Ina deutlich, wie sie selbst ihre Bisexualität erlebt: "Ich hatte eine schöne Ehe mit einer Frau und bin in einer glücklichen Beziehung mit einem Mann. Natürlich nehme ich mein Umfeld auch wahr und finde Frauen und auch Männer um mich herum schön oder attraktiv." Gleichzeitig betonte sie ihre Treue in festen Beziehungen: "Wenn man in festen Händen ist, strahlt man das auch aus und ich würde mich parallel nie umschauen, ob es bessere Optionen gebe, so bin ich einfach nicht."

Vor zwei Monaten gab Ina in einer früheren Fragerunde tiefere Einblicke in die Liebe zu Fabian. Sie erzählte, dass sie sich schon im Studium kennengelernt hätten, später sogar als Werkstudenten zusammenarbeiteten und zunächst "beste Freunde" wurden. Besonders bewegend: Ina erklärte, warum sie ausgerechnet mit Fabian spürte, dass es passen könnte. Nach ihrer Trennung von Vanessa und als auch Fabian wieder Single war, habe es erst richtig geknistert. Und gerade nach ihrem Schlaganfall habe er ihr gezeigt, wie ernst es ihm ist: "Ich habe von ihm weder Mitleid bekommen, noch wollte er mich besonders schonen", so Ina.

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Instagram / inaontour Ina Borck, März 2026

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AEDT / ActionPress Ina und Nessi von Coupleontour, Influencerinnen

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Instagram / inaontour Ina Borck im August 2025