Staffel 2: Netflix verlängert umstrittene Serie "Nemesis"

Obwohl der neue Netflix-Krimi "Nemesis" das Publikum gespalten hat, bekommt die Serie eine zweite Staffel. Das gab der Streamingdienst am 30. Juni bekannt. Beim Bewertungsportal Rotten Tomatoes kommt die Serie zwar bei Kritikern auf 76 Prozent, bei den Zuschauern jedoch nur auf 52 Prozent. Trotzdem reichten die Abrufzahlen für eine Verlängerung: "Nemesis" hielt sich nach seinem Start am 14. Mai knapp fünf Wochen lang in den globalen Netflix-Top-Ten der englischsprachigen Serien. In der zweiten Woche nach Erscheinen kletterte die Serie laut Variety sogar auf Platz eins der Charts.

Showrunnerin und Schöpferin Courtney A. Kemp, bekannt als Macherin der Serie "Power", bedankte sich laut Variety bei den Fans für die Verlängerung: "Wir danken den Zuschauern. Es liegt an ihnen, sie sind aufgetaucht, haben über die Serie gesprochen und eine enorme Resonanz in den sozialen Medien erzeugt." Auch Co-Schöpfer Tani Marole meldete sich zu Wort und machte klare Versprechungen: "Staffel zwei wird größer und besser sein." Offene Fragen aus der ersten Staffel sollen beantwortet werden, gleichzeitig erwarten die Zuschauer aber auch neue Rätsel. Ein konkreter Starttermin für die neuen Folgen steht allerdings noch nicht fest.

"Nemesis" erzählt die Geschichte eines erfahrenen Kriminellen und eines brillanten Polizeidetektivs, die aufeinandertreffen. Die Serie entwickelt sich dabei laut offizieller Beschreibung zu einer Erkundung von Familie, Ehe und persönlicher Identität. Hauptdarsteller sind Matthew Law und Y'lan Noel. Regie bei den ersten beiden Episoden führte Mario Van Peebles, der zudem als Executive Producer beteiligt war. Ob er auch bei der zweiten Staffel wieder hinter der Kamera steht, hat Netflix bisher nicht bestätigt.

Anzeige Anzeige

2025 Netflix, Inc. Matthew Law und Y'lan Noel in "Nemesis"

Anzeige Anzeige

2025 Netflix, Inc. Y'lan Noel und Matthew Law in der Serie "Nemesis"

Anzeige Anzeige

Getty Images Mario und Melvin Van Peebles

Anzeige