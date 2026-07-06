Archie und Lilibet haben "keine Vorstellung" von den Royals

Prinz Archie (7) und Prinzessin Lilibet (5) könnten schon bald ihren Großvater wiedersehen – und sollen sich der Möglichkeit eines Treffens mit König Charles III. (77) in Großbritannien sehr erfreut zeigen. Wie das Magazin Hello! berichtet, erziehen Prinz Harry (41) und Meghan Markle (44) ihre beiden Kinder in Montecito, Kalifornien, ganz bewusst fernab des royalen Rummels. Das Besondere dabei: Archie und Lilibet haben offenbar keinerlei Vorstellung davon, wer ihr Großvater wirklich ist. Für sie ist er schlicht und einfach Opa – und kein Monarch.

Ein Freund von Harry und Meghan verriet Hello! gegenüber: "Die Wahrheit ist, dass sie wirklich keine Vorstellung davon haben, wer sie (die Königsfamilie) sind. Ihre Eltern sind sehr gut darin, sie von alldem fernzuhalten, sodass sie wie ganz normale kleine Kinder aufwachsen." Wie es weiter heißt, soll Harry zudem in "regelmäßigem" Kontakt mit seinem Vater stehen. Ob Meghan und die Kinder Harry bei seinem bevorstehenden UK-Besuch begleiten werden, ist laut Hello! bislang noch offen. Der Herzog von Sussex wird vom 7. bis 11. Juli für fünf Tage in London sein – unter anderem für den einjährigen Countdown zu den "Invictus Games" in Birmingham.

Das letzte bekannte Treffen von Archie und Lilibet mit König Charles III. fand im Jahr 2022 anlässlich des Platinjubiläums der verstorbenen Königin Elizabeth statt. Für Lilibet, die im Juni 2021 in Kalifornien zur Welt kam, war das gleichzeitig auch erst das einzige Mal, dass sie ihren Großvater persönlich traf. Archie hingegen wurde 2019 noch in Großbritannien geboren, als Harry und Meghan noch als arbeitende Royals tätig waren, und verbrachte damals Zeit mit der Königsfamilie. Harry selbst sah seinen Vater zuletzt im vergangenen September kurz in Clarence House, als er für Wohltätigkeitsveranstaltungen in Großbritannien war.

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Getty Images Prinz Harry steht am Pool of Reflection des Australian War Memorial in Canberra

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Instagram / meghan Prinz Harry und Herzogin Meghan mit Archie und Lilibet im Disneyland, Juni 2025

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Getty Images König Charles III. besucht die Animal and Plant Health Agency in York