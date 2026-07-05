Zu wenig Tickets verkauft: Gabriel Kelly muss Tour absagen

Es sollte die große Bühne für sein erstes Solo-Abenteuer werden – doch daraus wird nun nichts: Gabriel Kelly (25) muss seine für September 2026 geplante Solo-Tournee absagen. Der Grund ist so simpel wie schmerzhaft: Es wurden schlicht zu wenige Tickets verkauft. In einer emotionalen Video-Botschaft auf Instagram wandte sich der Sänger jetzt direkt an seine Fans. Mit Tränen in den Augen und sichtlich mitgenommen berichtete er, wie schwer ihm die Absage gefallen sei. "Ich kriege es einfach nicht hin und ich will es nicht wahrhaben", gestand Gabriel, der bereits mitten in den Proben steckte und die Setlist fertig hatte.

Trotz allem gibt sich der Sohn von Kelly-Family-Star Angelo Kelly (44) kämpferisch. Er wolle den Rückschlag als Lektion begreifen und weiterhin Musik machen. "Es fühlt sich einfach richtig beschissen an", sagte er in dem Clip. Gleichzeitig kündigte er an, in den nächsten zwei bis drei Jahren vor allem auf Festivals aufzutreten, um sich ein Live-Publikum aufzubauen. Denn sein Let's Dance-Sieg und eine große Reichweite auf Social Media ließen sich nicht automatisch in Ticketverkäufe übersetzen, wie er selbst einräumte. Fans, die bereits Tickets für die abgesagten Shows gekauft haben, sollen sich an die jeweiligen Ticketanbieter wenden. Immerhin: Ein Konzert bleibt bestehen – am 19. September spielt Gabriel ein Homecoming-Konzert in Rostock. Abschließend gab er sich optimistisch: "Wenn sich eine Tür schließt, öffnet sich irgendwo eine andere. Das wird schon alles."

Rückhalt bekommt Gabriel aus dem engen Umfeld. In den Kommentaren unter dem Video meldete sich sein Vater Angelo mit aufmunternden Worten zu Wort: "Wir lieben dich und sind sehr stolz auf dich." Auch seine ehemalige "Let's Dance"-Tanzpartnerin Malika Dzumaev (35) spendete Trost: "Das tut mir so leid, Gabriel. Ich weiß, wie sehr du dich darauf gefreut hast und wie viel es dir bedeutet. Drück dich ganz fest! Es wird wieder was Schönes kommen, da bin ich mir sicher."

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Instagram / gabrielkelly_official Gabriel Kelly, Juli 2026

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Instagram / affe_auf_bike Gabriel Kelly, September 2024

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Getty Images Gabriel Kelly und Malika Dzumaev im April 2024

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