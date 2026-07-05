So sieht "The Big Bang Theory"-Star Simon Helberg heute aus

Zwölf Jahre lang war Simon Helberg (45) das Gesicht hinter Howard Wolowitz – dem einzigen im Freundeskreis ohne Doktortitel, dafür aber mit engen Hosen, einem Faible für Raumfahrttechnik und fragwürdigen Anmachsprüchen. Von 2007 bis 2019 stand der Schauspieler in insgesamt 279 Folgen von The Big Bang Theory vor der Kamera, an der Seite von Johnny Galecki (51), Jim Parsons (53) und Kunal Nayyar (45). Heute sieht Simon kaum noch wie sein schrulliger Seriencharakter aus: Statt Pilzkopf und Rollkragen trägt er nun einen Vollbart, eine dezente Frisur und graue Strähnen. Das altbekannte Gesicht ist noch immer erkennbar, wirkt aber deutlich entspannter und stilvoller, als der überdrehte Howard-Look es je erlaubte.

Während seiner langen Zeit bei "The Big Bang Theory" entwickelte sich Simon nicht nur schauspielerisch weiter, sondern wurde auch Vater. Parallel zur Serie arbeitete er an eigenen Projekten – darunter der Film "Florence Foster Jenkins" aus dem Jahr 2016, in dem er als talentierter Pianist an der Seite von Meryl Streep (77) und Hugh Grant (65) zu sehen war und für den er eine Golden-Globe-Nominierung erhielt. Nach dem Serienfinale wandte er sich mutig dem Arthouse-Kino zu: 2021 spielte er im Musikfilm "Annette" von Regisseur Leos Carax neben Adam Driver (42) und Marion Cotillard (50) die Rolle eines Dirigenten. Eine offizielle Reunion der "Big Bang Theory"-Besetzung ist bislang nicht geplant, doch Simon trifft seine ehemaligen Co-Stars noch immer bei gemeinsamen Events.

Dass die Erfolgszeit bei "The Big Bang Theory" für Simon jedoch nicht nur unbeschwert war, hat er selbst eingeräumt. Im Podcast "Dinner's On Me" sprach er offen darüber, dass der enorme Druck, der mit dem Ruhm einherging, jahrelang eine schwere Belastung für ihn war. Simon wurde am 9. Dezember 1980 in Los Angeles geboren – als Sohn des Schauspielers Sandy Helberg und der Casting-Direktorin Harriet Helberg. Bevor er mit Howard Wolowitz zum Fernsehstar wurde, war er vor allem in kleineren TV-Rollen zu sehen, etwa in "MADtv" oder "Studio 60 on the Sunset Strip".

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Getty Images Simon Helberg bei der CBS Summer "Stars Party 2007" in Los Angeles

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Getty Images Simon Helberg am 29. April 2026

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Imago Simon Helberg im April 2025 in New York