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Ben Higgins
US-Bachelor-Liebling Ben Higgins wird zum zweiten Mal Papa

US-Bachelor-Liebling Ben Higgins wird zum zweiten Mal Papa

- Anna Pejsek
Lesezeit: 2 min
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Baby-Alarm in der Higgins-Familie! Ben Higgins, bekannt aus der US-amerikanischen Datingshow The Bachelor, und seine Frau Jessica Clarke erwarten ihr zweites Kind. Wie der Realitystar auf Instagram bekannt gab, wird es erneut ein Mädchen. "Die Welt ist gesegnet, weil Jess Mutter von zwei Mädchen wird und Winona so aufgeregt ist, eine große Schwester zu werden!", schrieb Ben in seinem Post. Das Baby soll demnach gegen Ende des Jahres auf die Welt kommen.

Auch Jessica meldete sich auf Instagram mit der freudigen Neuigkeit zu Wort: "Mädchen Nr. 2 gibt ihr Debüt in dieser Weihnachtssaison", schrieb die werdende Mutter. Ben ergänzte in seinem Post außerdem mit einem Augenzwinkern, dass auf Tochter Nummer eins noch immer große Verantwortung liegt: "Waylon trägt immer noch den Druck, den Higgins-Namen weiterzuführen." Dazu postete er ein Foto von Töchterchen Winona, die eine Puppe auf den Kopf gestellt hält.

Ben und Jessica sind seit November 2021 verheiratet. Ihre erste gemeinsame Tochter Winona, liebevoll Winnie gerufen, kam im Februar 2025 zur Welt. Wie Ben gegenüber dem Magazin Us Weekly verriet, wurde Winnie mithilfe einer sogenannten IUI-Behandlung – also einer künstlichen Befruchtung durch intrauterine Insemination – gezeugt. "Wir haben diesen Weg geplant und wussten nicht, wie viele Schritte wir gehen müssten", erklärte er damals. Er und Jessica hätten viele Freunde, die mit Unfruchtbarkeit zu kämpfen hatten, und hätten sich deshalb frühzeitig vorbereitet. Am Ende sei es einfacher gewesen als erwartet. Ob auch das zweite Baby durch eine IUI-Behandlung gezeugt wurde, ließen die beiden bislang offen.

Ben Higgins, 2018 in Los Angeles
ActionPress
Ben Higgins, 2018 in Los Angeles
Ben Higgins und Jessica Clarke mit ihrem Neugeborenen
Instagram / higgins.ben
Ben Higgins und Jessica Clarke mit ihrem Neugeborenen
Ben Higgins und Jessica Clarke Higgins
Instagram / jessclarke_
Ben Higgins und Jessica Clarke Higgins
Findet ihr’s gut, dass Ben und Jessica das Babygeschlecht so früh öffentlich teilen?
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