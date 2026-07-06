US-Bachelor-Liebling Ben Higgins wird zum zweiten Mal Papa

Baby-Alarm in der Higgins-Familie! Ben Higgins, bekannt aus der US-amerikanischen Datingshow The Bachelor, und seine Frau Jessica Clarke erwarten ihr zweites Kind. Wie der Realitystar auf Instagram bekannt gab, wird es erneut ein Mädchen. "Die Welt ist gesegnet, weil Jess Mutter von zwei Mädchen wird und Winona so aufgeregt ist, eine große Schwester zu werden!", schrieb Ben in seinem Post. Das Baby soll demnach gegen Ende des Jahres auf die Welt kommen.

Auch Jessica meldete sich auf Instagram mit der freudigen Neuigkeit zu Wort: "Mädchen Nr. 2 gibt ihr Debüt in dieser Weihnachtssaison", schrieb die werdende Mutter. Ben ergänzte in seinem Post außerdem mit einem Augenzwinkern, dass auf Tochter Nummer eins noch immer große Verantwortung liegt: "Waylon trägt immer noch den Druck, den Higgins-Namen weiterzuführen." Dazu postete er ein Foto von Töchterchen Winona, die eine Puppe auf den Kopf gestellt hält.

Ben und Jessica sind seit November 2021 verheiratet. Ihre erste gemeinsame Tochter Winona, liebevoll Winnie gerufen, kam im Februar 2025 zur Welt. Wie Ben gegenüber dem Magazin Us Weekly verriet, wurde Winnie mithilfe einer sogenannten IUI-Behandlung – also einer künstlichen Befruchtung durch intrauterine Insemination – gezeugt. "Wir haben diesen Weg geplant und wussten nicht, wie viele Schritte wir gehen müssten", erklärte er damals. Er und Jessica hätten viele Freunde, die mit Unfruchtbarkeit zu kämpfen hatten, und hätten sich deshalb frühzeitig vorbereitet. Am Ende sei es einfacher gewesen als erwartet. Ob auch das zweite Baby durch eine IUI-Behandlung gezeugt wurde, ließen die beiden bislang offen.

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ActionPress Ben Higgins, 2018 in Los Angeles

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Instagram / higgins.ben Ben Higgins und Jessica Clarke mit ihrem Neugeborenen

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Instagram / jessclarke_ Ben Higgins und Jessica Clarke Higgins