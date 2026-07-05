Jeremy Allen White kennt "The Bear"-Ende schon seit Jahren

Nach fünf Staffeln ist es Zeit, Abschied zu nehmen: Die finale Staffel von "The Bear" ist jetzt auf Hulu gestartet – und damit endet eine Serie, die sich in den vergangenen Jahren zu einem echten Phänomen entwickelt hat. Hauptdarsteller Jeremy Allen White (35), der in der Serie den Koch Carmy verkörpert, verriet dem Hollywood Reporter im Vorfeld des Staffelstarts, dass das Ende der Kultserie für ihn kein plötzlicher Schock war. "Ich wusste ungefähr zwei Jahre lang, wann und wie es enden würde, also hatte ich viel Zeit, mich darauf vorzubereiten", erklärte er. Trotzdem sei ihm der Abschied nicht leichtgefallen.

Dem "The Bear"-Liebling werde vor allem die Detailverliebtheit der Kulissen fehlen: Die Küche sei extrem exakt gebaut, gleichzeitig aber auch ein sehr freier Ort für das Schauspiel gewesen. "Ich werde diese Leute so sehr vermissen, ich werde das Set vermissen", schwärmte Jeremy im Interview. Die Serie, die seit 2022 die Geschichte von Carmy erzählt, einem gefeierten Fine-Dining-Koch, der nach Chicago zurückkehrt, um den Sandwich-Laden seiner Familie neu zu erfinden, wurde schnell zum Kult. Mit dem ikonischen Ausruf "Yes, Chef" eroberte das Format nicht nur die Alltagssprache, sondern räumte auch zahlreiche Preise ab. Jeremy selbst wurde unter anderem mit zwei Emmys und drei Golden Globes ausgezeichnet, seine Kollegin Ayo Edebiri (30) gewann für ihre Rolle als Sydney ebenfalls wichtige Awards.

Ayo gab zu, noch keine einzige Episode der finalen Staffel gesehen zu haben. "Ich kann es nicht ansehen! Ich will nicht! Ich will nicht sehen, wie es endet!", sagte sie gegenüber dem Hollywood Reporter – und ergänzte lachend, das sei wohl ein "kleiner Zustand der Verleugnung". Mit Sydneys Weg zeigte sich die Schauspielerin aber glücklich: "Ich bin ziemlich zufrieden." Für Jeremy begann die besondere Beziehung zur Serie schon beim Dreh der ersten Staffel, als die Show noch völlig unter dem Radar lief. "Wir haben dieses Ding gemacht und niemand wusste, dass es kommt." Ebon Moss-Bachrach, der Carmys "Cousin" Richie spielt, findet den Zeitpunkt für das Serien-Aus passend und betonte, dass die Verbundenheit im Cast trotzdem bleibe. Fans dürfen sich in der letzten Folge auf klare Abschlüsse für die Hauptfiguren freuen.

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Getty Images Jeremy Allen White, 2025

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Getty Images Ayo Edebiri und Jeremy Allen White mit ihren Golden Globes

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Getty Images Ebon Moss-Bachrach, Ayo Edebiri und Jeremy Allen White bei FXs "The Bear" Final Family Meal Event in New York City