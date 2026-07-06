Kein BH, kein Make-up: Naomi Watts zeigt sich natürlich

Naomi Watts (57) hat sich auf Instagram von ihrer ungefilterten Seite gezeigt. Die Schauspielerin teilte Anfang Juli eine Bilderreihe mit ihren liebsten Momenten der vergangenen Wochen – und stahl sich dabei selbst die Show. "Der Sommer beginnt – mach's gut, Juni", schrieb sie dazu. Einer der auffälligsten Schnappschüsse zeigt die 57-Jährige in einem weißen Trägertop, ohne BH und ohne Make-up, mit einem entspannten Lächeln vor einer malerischen Kulisse. Auf dem Shirt stand ein Satz, der die Stimmung des Posts perfekt trifft: "Show some skin. You've earned it" – zu Deutsch: "Zeig etwas Haut. Du hast es verdient."

In einem weiteren Selfie am Ende des Posts fotografierte sich Naomi vor einem Badezimmerspiegel in einem schimmernden beigen Langarmtop. Außerdem waren in der Bildersammlung einige Aufnahmen ihrer beiden Kinder Sasha und Kai zu sehen, die sie mit ihrem Ex Liev Schreiber (58) hat, sowie ein Clip von einer Pride-Veranstaltung. Auch ein gemeinsames Foto mit ihrem Ehemann Billy Crudup war dabei – die beiden standen vor einem Gewässer, sein Arm um ihre Schulter gelegt. In den Kommentaren überschütteten Fans und Freunde die Schauspielerin mit Lob. Schauspielerin Michelle Pfeiffer (68) schrieb schlicht: "Wunderschön. Jedes einzelne Bild."

Naomi hält ihr Privatleben immer wieder in kleinen Ausschnitten auf Social Media fest. Mit Billy zeigt sie sich seit ihrer Hochzeit regelmäßig bei gemeinsamen Auftritten und in persönlichen Posts. Auch ihre Familie spielt in ihrem Leben eine wichtige Rolle: Mit Liev verbindet sie die beiden gemeinsamen Kinder, die inzwischen fast erwachsen sind. Naomi ist seit Jahrzehnten eine feste Größe in Hollywood und wurde unter anderem für ihre Rollen in "Mulholland Drive" und "21 Gramm" bekannt.

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Instagram / naomiwatts Naomi Watts auf Instagram Juni 2026

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Instagram / naomiwatts Naomi Watts und Billy Crudup Juni 2026 auf Instagram

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Instagram / naomiwatts Naomi Watts im Juni 2026 auf Instagram