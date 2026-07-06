TV-Comeback nach 20 Jahren: Froonck ist jetzt wieder zurück

Nach einer mehrjährigen TV-Pause meldet sich Hochzeitsplaner Froonck Matthée (58) zurück auf dem Bildschirm. Ab dem 6. September ist der Weddingplaner, der mit bürgerlichem Namen Frank Matthée heißt, im ZDF in einem brandneuen Format zu sehen: "Duell der Hochzeitsprofis". Darin treten laut fernsehserien.de jeweils zwei erfahrene Hochzeitsplaner gegeneinander an und präsentieren einem Paar ihre ganz persönlichen Visionen für den großen Tag – ob schrille Motto-Feier, elegante Traumkulisse oder bunte Multikulti-Hochzeit ist dabei völlig offen. An seiner Seite stehen die Hochzeitsplaner Amelie Borges, Marie Mika, Marco Fuß und Madeleine Bolz, die gemeinsam mit Froonck um das Ja-Wort der Paare buhlen.

Insgesamt sechs Folgen sind vorerst geplant, die wöchentlich sonntags um 14 Uhr im ZDF ausgestrahlt werden. Wer nicht bis zum 6. September warten möchte, kann bereits ab dem 4. September auf ZDF.de die ersten Episoden vorab streamen. Die TV-Kameras begleiten die Hochzeitsprofis und die Brautpaare dabei hautnah bei allen planerischen Herausforderungen – und gewähren den Zuschauern gleichzeitig exklusive Einblicke in die Tricks und Trends der Hochzeitsbranche sowie in die emotionale Vorbereitungsphase.

Froonck ist in der TV-Welt kein unbeschriebenes Blatt. Seinen Promistatus erlangte er vor rund 20 Jahren, als er die Hochzeit von Sängerin Sarah Connor (46) und Marc Terenzi (48) organisierte – begleitet von einer ProSieben-Sendung. Danach folgten weitere TV-Auftritte, darunter von 2006 bis 2010 das eigene Format "Frank – der Weddingplaner", ebenfalls auf ProSieben. Zuletzt war er bis 2021 in der VOX-Doku-Soap "4 Hochzeiten und eine Traumreise" zu sehen, bevor er sich für einige Jahre aus dem Fernsehgeschäft zurückzog.

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Getty Images Froonck Matthée, Fernsehmoderator

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Getty Images Froonck Matthée, TV-Gesicht

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Getty Images Musiker Marc Terenzi und Sängerin Sarah Connor

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