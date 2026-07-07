Taylor und Travis ließen 100 Pizzen zur Hochzeit liefern

Taylor Swift (36) und Travis Kelce (36) haben am 3. Juli im New Yorker Madison Square Garden geheiratet – und die Hochzeitsfeier war in jeder Hinsicht unvergesslich. Für ihre rund 1.000 Gäste ließen die frisch gebackenen Eheleute kurzerhand über 100 Pizzen bestellen. Wie Us Weekly unter Berufung auf Insider berichtet, kam die riesige Bestellung von der Pizzeria Mama's TOO! und umfasste fast alle Sorten der Speisekarte – darunter die hausgemachte Margherita mit Mozzarella, Tomatensauce, Parmigiano, Basilikum und Olivenöl, eine klassische Peperoni-Pizza sowie die "Angry Nonna" mit scharfer Sopressata, gereiftem Mozzarella, Calabrian-Chili-Öl und Hot Honey.

Damit die Lieferung reibungslos ablief, brachte der Inhaber der Pizzeria die Bestellung persönlich vorbei. Hinter den Kulissen habe das Team laut Us Weekly ein "hektisches" Wochenende gehabt. Einen genauen Endpreis nannte die Quelle nicht, doch allein eine große Margherita kostet bei Mama's TOO! rund 28 Euro – die Rechnung könnte also auf knapp 2.600 Euro geklettert sein. Die Pizzen waren dabei nur ein Teil des kulinarischen Spektakels: Neben Sushi, Steak und Pasta gab es auch Cocktailbars, Arcade-Spiele und eine Tombola mit Preisen wie einem Auto oder Cartier-Schmuck. Für musikalische Unterhaltung sorgten Live-Auftritte von Paul McCartney (84) und Stevie Nicks (78). "Travis hatte ein riesiges Lächeln im Gesicht. Taylor sah aus, als hätte sie die absolute beste Zeit ihres Lebens", schwärmte ein Insider.

Zu den Gästen zählten unter anderem Selena Gomez (33), Ed Sheeran (35), Jessica Alba (45), Kelsea Ballerini (32), Miranda Lambert (42) und Maren Morris (36). Auch Simone Biles (29) und ihr Ehemann, NFL-Spieler Jonathan Owens (30), waren mit dabei. Owens teilte seine Begeisterung kurz darauf auf Instagram: "Was für eine Nacht. Ich bin so dankbar, eine so wunderschöne Zeremonie mit so vielen großartigen Menschen erleben zu dürfen. Wir feiern Liebe sehr gerne – eine Nacht, die wir nie vergessen werden. Herzlichen Glückwunsch an das Paar!" Taylor und Travis haben sich im Sommer 2023 kennengelernt, nachdem die Sängerin immer wieder zu den Spielen des NFL-Stars gereist war, um ihn anzufeuern.

Anzeige Anzeige

Getty Images Taylor Swift und Travis Kelce, Januar 2025

Anzeige Anzeige

Christopher Polk / Getty Images Sänger Ed Sheeran und Taylor Swift

Anzeige Anzeige

Getty Images Travis Kelce und Taylor Swift im Februar 2024 in Las Vegas