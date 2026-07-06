"Was zum Teufel": Taylor Swifts Hochzeitsblumen gehen viral

Taylor Swift (36) und Travis Kelce (36) haben sich das Jawort gegeben – und das ausgerechnet im legendären Madison Square Garden in New York! Während offizielle Fotos aus dem Inneren der Trauung noch auf sich warten lassen, sorgt nun ein Detail für weltweite Diskussionen: der Brautstrauß der Sängerin. Ashley Smith, die Schwester von Footballstar Trey Smith (33) von den Kansas City Chiefs, war als Begleitung bei der Hochzeit dabei und schnappte sich beim Empfang den begehrten Strauß. Auf Instagram präsentierte sie das zarte Bouquet in sanften Rosatönen – und löste damit im Netz einen wahren Kommentarsturm aus.

Zu sehen sind pastellfarbene Blüten, offenbar unter anderem Sweet Pea und Queen Anne's Lace, die zu einem eher schlichten, lockeren Arrangement gebunden wurden. Genau diese Zurückhaltung sorgt auf X nun für jede Menge Spott. User lästern über die angeblich "schlaffe" Optik und sprechen von einem "traurigen" Blumenarrangement, für das Taylor offenbar das Geld ausgegangen sei. "Was zum Teufel ist das?", schreibt jemand. Manche wundern sich, ob das wirklich der Brautstrauß eines Megastars wie Taylor gewesen sein soll. Andere springen der Musikerin und ihrem Floristenteam dagegen zur Seite und betonen, dass der Strauß während des wilden Fangs wohl ordentlich gelitten habe. Ein Nutzer fasst die Szene scherzhaft zusammen: "Wie die sich um den Blumenstrauß gestritten haben." Ashley selbst kommentierte das Bild mit den Worten: "Wir haben eine bezaubernde Liebesgeschichte gefeiert. Und irgendwie habe ich am Ende Tay Tays Brautstrauß gefangen. Also: Auf dass er mir ein Leben voller Liebe, Glück und Lachen beschert."

Taylor und der Footballprofi halten ihre private Zeremonie bislang weitgehend unter Verschluss, während ihre Liebe ansonsten oft im Rampenlicht steht – ob im Stadion oder bei öffentlichen Auftritten. Nach dem Trubel um das Jawort steht für das frisch verheiratete Paar Berichten zufolge vor allem Quality-Time auf dem Programm: Die beiden sollen eine ausgedehnte Reise planen, um fernab des Medienrummels gemeinsam neue Orte zu entdecken und den Start in ihr Eheleben zu genießen. Für ihre Anhänger sind daher selbst scheinbar kleine Details wie ein leicht zerzauster Brautstrauß spannende Puzzleteile, die das Bild dieser prominenten Liebesgeschichte abrunden.

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Getty Images Taylor Swift, Juni 2026

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Instagram / iameashleysmith Ashley Smith mit Taylor Swifts Brautstrauß

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Imago Taylor Swift und Travi Kelce in New York, Mai 2026