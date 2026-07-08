Müll-Hype: Abfall von Taylor Swifts Hochzeit wird verkauft

Am 3. Juli haben Taylor Swift (36) und Travis Kelce (36) am Madison Square Garden in New York City geheiratet – und bereits kurz danach ist rund um die Hochzeit ein ungewöhnlicher Hype entstanden, wie tmz berichtet. Die Website "New York City Garbage" verkauft Müll, der rund um das berühmte Veranstaltungszentrum gesammelt wurde, und das für je 25 Dollar pro Stück. Stofffetzen, Kronkorken von Sodadosen und sogar ein einzelner AirPod gehen unter den Hammer – alles Fundstücke vom New Yorker Straßenpflaster, so nah am Eingang des MSG wie möglich. Laut der Seite werden die Vorräte dabei bereits knapp.

Der absolute Höhepunkt des kuriosen Angebots ist allerdings ein Beutel mit Luft, die angeblich während der Hochzeit direkt im Inneren des Madison Square Garden aufgefangen wurde. Dieser ist für umgerechnet 43.700 Euro gelistet. Wer darüber schmunzeln möchte: Der Beitrag wurde bereits über 200 Mal aufgerufen. Auf TikTok hat New York City Garbage die Aktion ebenfalls beworben und dabei "Welcome To New York (Taylor's Version)" als Untermalung verwendet. Die Reaktionen im Netz fallen dabei gemischt aus: Während manche die kreative Geschäftsidee feiern, bezeichnen andere die Aktion als schlicht überflüssig.

Taylor und Travis hatten in der Vergangenheit immer wieder für Aufsehen gesorgt, als ihre Beziehung erstmals öffentlich wurde. Die Sängerin und der NFL-Star wurden seitdem wiederholt gemeinsam gesichtet, und ihre Romanze zog die Aufmerksamkeit von Fans auf der ganzen Welt auf sich. Die offizielle Verlobung und damit einhergehende Spekulationen um die Hochzeit trieben das Ganze auf die Spitze. Dass nun sogar Müll aus dem Umfeld ihrer Hochzeit reißenden Absatz findet, zeigt, welche Faszination das Paar auf seine Anhänger ausübt.

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IMAGO / ZUMA Press Travis Kelce und Taylor Swift, August 2025

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Instagram / its.shish_ Die Einladungskarte von Taylor Swift und Travis Kelce

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Getty Images Taylor Swift und Travis Kelce, Mai 2026