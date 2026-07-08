Matt Damon krempelte für Odysseus-Rolle sein Leben völlig um

Für seine Hauptrolle in Christopher Nolans (55) Epos "The Odyssey" musste Matt Damon (55) eine bemerkenswerte Verwandlung durchlaufen. Der 55-Jährige verkörpert Odysseus, den listigen König von Ithaka – und Regisseur Chris hatte von Beginn an eine klare Vorstellung: Der Held sollte nicht aufgebläht, sondern funktional athletisch aussehen. Schlank und stark, wie ein echter Krieger. Um diesem Anspruch gerecht zu werden, nahm Matt rund 15 Kilogramm ab und gelangte nach eigenen Angaben wieder zu einer Figur, die er zuletzt im Schulalter hatte. Im Podcast "Good Hang with Amy Poehler" fasste er die Herausforderung so zusammen: "Es ist einfach ein kompletter Lebenswandel, wenn man das in den Fünfzigern durchziehen will."

Das Training unter Personal Trainer Jason Walsh setzte auf Körpergewichtsübungen, gewichtete Klimmzüge und Grundkraftbewegungen – ganz ohne schwere Langhanteln. Parallel dazu strich Matt konsequent Gluten aus seinem Speiseplan. Was anfangs wie eine reine Rollenvorbereitung klang, entpuppte sich als dauerhafte Lebensveränderung: "Mir war nicht bewusst, wie stark es mich beeinträchtigt hatte. Diese letzten paar Jahre ohne Gluten haben mein Leben grundlegend verändert", erklärte er. Dass er dabei auf viele seiner Lieblingsessen wie Brot, Pasta und Pizza verzichten musste, schmerzt ihn trotzdem noch immer: "Es ist schon ein Wermutstropfen." Sein Wohlbefinden habe jedoch so deutlich zugenommen, dass er den Verzicht längst als richtige Entscheidung begreift. Neben dem körperlichen Kraftakt forderte der Dreh auch mental alles vom gesamten Team ab. Matt verriet, dass er und die Produktionsassistenten während der Dreharbeiten nur selten mehr als fünf Stunden Schlaf bekamen – ein Wert, den sie intern scherzhaft die „Odyssey Five" tauften. "Fünf Stunden zu schlafen – das war das große Ziel. Wenn man das schaffte, war man begeistert", schilderte er.

Trotz aller Entbehrungen blickt Matt auf die Entstehungszeit des Films mit echter Wärme zurück. Für ihn sei das Projekt schlicht das anspruchsvollste seiner Karriere gewesen – gerade deshalb aber auch das erfüllendste. Kritiker feiern den Film schon jetzt als Meisterwerk. An Matts Seite glänzt eine hochkarätige Besetzung: Tom Holland (30) spielt Sohn Telemach, Anne Hathaway (43) seine Ehefrau Penelope, während Zendaya (29) als Göttin Athene zu sehen ist. Dazu kommen unter anderem Lupita Nyong'o (43), Charlize Theron (50), Robert Pattinson (40), Elliot Page (39) und viele weitere Stars. Für Matt ist das Thema Familie auch abseits der Leinwand ein wichtiger Teil seines Lebens. Der Schauspieler ist verheiratet und Vater von vier Kindern. Gerade deshalb passt die Geschichte um Heimkehr, Ehe und Sohn auch auf persönlicher Ebene zu seiner neuen Filmfigur.

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Getty Images Bei der London-Premiere von "The Odyssey" am Odeon Luxe Leicester Square

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Universal Pictures Matt Damon als Odysseus in "Die Odyssee"

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Getty Images Stars bei der Weltpremiere von "The Odyssey" im Odeon Luxe Leicester Square in London