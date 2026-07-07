Trotz Kamerateams: Taylor Swift plant keine Hochzeitsdoku

Als Taylor Swift (36) und Travis Kelce (36) am 3. Juli im New Yorker Madison Square Garden den Bund der Ehe schlossen, spekulierten Fans nicht nur über die Details der glamourösen Hochzeit – sie fragten sich auch, ob aus dem großen Tag eine Dokumentation werden könnte. Grund für die Gerüchte waren Filmteams, die im Vorfeld rund um das legendäre Stadion gesichtet worden waren. Doch sowohl People als auch E! News berichten nun übereinstimmend: Taylor und Travis planen keine Hochzeitsdoku. Einblicke in die Feierlichkeiten gibt es dennoch – über Aufnahmen, die das Magazin Daily Mail veröffentlicht hat.

Die Bilder zeigen, wie das berühmte New Yorker Stadion für das Paar vollständig verwandelt wurde. Goldene Bilderrahmen mit Fotos der Brautleute zierten die Wände, pfirsichfarbene Draperien hingen von der Decke, und die Gäste wurden in einen romantischen Garten mit blauen Vorhängen und cremefarbenen Sitzen geleitet. Doch das wohl unvergesslichste Highlight des Abends war musikalischer Natur: Beatles-Legende Paul McCartney (84) spielte für das Hochzeitspaar "I Want to Hold Your Hand" – der erste Live-Auftritt dieses Songs seit mehr als 60 Jahren. Auch Stevie Nicks (78) stand vor rund 1.000 Gästen auf der Bühne. Robin Roberts, die selbst an der Hochzeit teilnahm, bestätigte Stevies Auftritt am Tag danach bei "Good Morning America": "Aber es war wirklich intim." Ihr Co-Moderator und ebenfalls anwesender Gast George Stephanopoulos schwärmte: "Es war so intim, wie es bei der Größe des Madison Square Garden nur sein konnte. Es war wirklich dieser Garten im Garden, was so wunderschön war."

Die Trauung selbst hielt einige besondere Überraschungen bereit. Trauzeugen gab es keine im klassischen Sinne – Taylors Bruder Austin Swift übernahm die Rolle des "Man of Honor", Travis' Bruder Jason Kelce (38) war Best Man. Getraut wurden die beiden von ihrem gemeinsamen Freund Adam Sandler (59). Wenige Minuten nach dem Jawort fegte ein unerwartetes Gewitter über New York hinweg – gefolgt von einem Regenbogen, der genau 13 Minuten später am Himmel erschien. Bereits einen Tag vor der Hochzeit hatten die Frischvermählten außerdem für Schlagzeilen gesorgt: Das Paar spendete 26 Millionen Dollar an verschiedene wohltätige Organisationen, darunter Feeding America, die ASPCA sowie Dolly Partons (80) Imagination Library. Die Country-Legende meldete sich daraufhin noch am Hochzeitstag mit einem herzlichen Video bei dem Paar: "Ich bin überwältigt und überglücklich vor Dankbarkeit."

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Getty Images Taylor Swift bei den iHeartRadio Music Awards 2026 im Dolby Theatre

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Getty Images Zeltaufbau vor dem Madison Square Garden vor Taylor Swifts Hochzeit

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IMAGO / ZUMA Press Travis Kelce und Taylor Swift, August 2025