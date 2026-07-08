Prinz Harrys London-Besuch wird für Charles zum Kontrollakt

Prinz Harry (41) befindet sich derzeit zu einem Besuch in London – doch ob es dabei zu einem Treffen mit seinem Vater König Charles III. (77) kommen wird, ist noch unklar. Sicher ist hingegen laut mehreren Royalexperten: Sollte es zu einer Begegnung kommen, wird diese genauestens überwacht. Das Personal des Königs habe sich bereits in Bereitschaft versetzt, um eingreifen zu können, falls nötig. Gegenüber Fox News erklärte Royalexpertin Hilary Fordwich: "Jede Interaktion muss, bis auf die Minute genau, von Höflingen und denjenigen gemanagt werden, deren Aufgabe es ist, die Monarchie zu schützen."

Royalkommentatorin Kinsey Schofield schilderte gegenüber Page Six, wie ein mögliches Treffen ablaufen könnte. So könnten etwa Hausmädchen oder Butler, die Tee servieren, absichtlich länger im Raum bleiben, als nötig wäre. Außerdem seien die privaten Sekretäre des Königs bereit, einzugreifen, sobald ein Gespräch unangenehm werde oder Harry eine heikle Bitte äußere. Derweil reiste Harry ohne seine Familie nach London: Ehefrau Herzogin Meghan (44) sowie die gemeinsamen Kinder Prinz Archie (7) und Prinzessin Lilibet (5) blieben aus Sicherheitsgründen in den USA. Ursprünglich hatte Charles Harry angeboten, während seines Aufenthalts im Buckingham Palace zu wohnen. Dieses Angebot wurde jedoch zurückgezogen, nachdem Harry zu spät zugesagt hatte. Ein Sprecher des Herzogs bezeichnete die Entscheidung am 6. Juli als "enttäuschend".

Harrys Verhältnis zum Königshaus ist seit Jahren angespannt. Fordwich betonte gegenüber Fox News, dass die Mitarbeiter des Königs Harry schlicht nicht um Charles trauen würden – die Aussichten auf eine echte Aussöhnung seien zunehmend schwieriger. Journalist Tom Sykes berichtete auf seinem Substack "The Royalist", dass Quellen das zurückgezogene Unterkunftsangebot als in "böser Absicht" gemacht bezeichneten. Harry soll dem Palast demnach vorwerfen, ihm ein royales Anwesen hingehalten zu haben, nur um es ihm wieder wegzunehmen. Auch ein Treffen mit seinem Bruder Prinz William (44) könnte gar nicht geplant sein.

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Getty Images Prinz Harry zurück in London

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Getty Images König Charles III. trifft Soldaten des Royal Tank Regiment beim Families’ Day im Tank Museum in Bovington, Dorset

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Instagram / meghan Prinz Harry und Herzogin Meghan mit Archie und Lilibet im Disneyland, Juni 2025