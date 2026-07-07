Taylor und Travis' streng geheime Hochzeitskarte enthüllt

Die Hochzeit von Taylor Swift (36) und Travis Kelce (36) am 3. Juli im Madison Square Garden in New York City war das Ereignis des Jahres – und jetzt ist auch die streng geheime Einladung dazu aufgetaucht. Ashish Ferguson, der Bruder von Travis' Jugendfreund Kumar Ferguson, teilte auf Instagram ein Foto der Einladungskarte. Darauf stand in schlichter Eleganz: "You're Invited. July 3rd, 2026. Manhattan. Love, Taylor & Travis. One Night Only. Early Evening. Black Tie." Die Karte in Sonnenuntergangstönen zeigte einen ruhigen Wald mit einem Bach im Hintergrund – und ein speziell angefertigtes Monogramm mit dem Doppel-T-Initial des Paares. Um Leaks zu verhindern, war jede Einladung mit dem Namen des jeweiligen Gastes als Wasserzeichen versehen.

Die Hochzeitsfeier startete gegen 17 Uhr und dauerte bis in die frühen Morgenstunden des nächsten Tages – genauer gesagt bis 4 Uhr morgens. Das Innere des Madison Square Garden war für den Anlass in einen Waldgarten mit Farnen und Bäumen verwandelt worden, die Tribünenplätze in Weiß gehüllt. Laut dem offiziellen Statement von Taylors Sprecherin führte Freund Adam Sandler (59) durch die Zeremonie. Als Trauzeugen fungierten Taylors Bruder Austin Swift als "Man of Honor" und Jason Kelce (38) als "Best Man" von Travis. Auf Brautjungfern und Groomsmen verzichtete das Paar. Die selbst geschriebenen Gelübde, die Taylor und Travis aus goldenen Büchern vorlasen, nahmen laut OK! rund 20 Minuten in Anspruch. Unter den rund 1.000 Gästen befanden sich unter anderem Selena Gomez (33), Gigi Hadid (31), Karlie Kloss (33), Adam Scott (53), Paul Rudd (57) und Lena Dunham (40). Den Abend krönten Auftritte von Paul McCartney (84) und Stevie Nicks (78). Offiziell bekannt gegeben wurde das Ja-Wort mit einer Jumbotron-Anzeige vor der Arena, auf der "JUST&T MARRIED" stand.

Strenge Handy-Verbote sorgten dafür, dass bisher keine professionellen Bilder aus der Location nach außen drangen – dafür gibt es umso mehr kleine Einblicke hinter die Kulissen. Travis’ Mutter Donna Kelce (73) schwärmte bei der großen 4th-of-July-Feier von Macy’s nur kurz: "Ich wirklich kann nicht viel sagen, außer es war magisch." George Stephanopoulos von Good Morning America, selbst unter den Gästen, beschrieb die Atmosphäre als "so intim, wie es bei der Größe des Madison Square Garden nur möglich sein konnte. Wirklich dieser Garten im 'Garden'. So wunderschön." Für emotionale Momente lagen für die Gäste bestickte Taschentücher bereit, später traten Musiklegenden wie Paul McCartney und Stevie Nicks auf. Ein Highlight: Ashley Smith, die Schwester von Travis’ Teamkollegen Trey Smith (33), fing den Brautstrauß und jubelte auf Instagram über die "Enchanting Love S(T&T)ory".

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Getty Images Taylor Swift und Travis Kelce beim NBA-Spiel Knicks vs. Cavaliers in Cleveland, Mai 2026

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Instagram / its.shish_ Die Einladungskarte von Taylor Swift und Travis Kelce

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Getty Images Taylor Swift bei den iHeartRadio Music Awards 2026 im Dolby Theatre