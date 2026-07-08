Robert Pattinson zieht "Twilight"-Vergleich zu neuer Rolle

Kurz vor dem Kinostart von Christopher Nolans (55) neuem Epos "Die Odyssee" am 17. Juli macht Robert Pattinson (40) auf dem roten Teppich der britischen Premiere für Gesprächsstoff. Im Interview mit MTV zog der Schauspieler dabei einen überraschenden Vergleich zwischen seiner neuen Rolle und einem bekannten Gesicht aus seinem früheren Karrierekapitel: Er verglich seinen Charakter Antinous mit Jacob Black aus der Twilight-Saga – gespielt von Taylor Lautner (34). Denn so wie Jacob einst um Bella kämpfte, buhlt Antinous in "Die Odyssee" um die Gunst von Penelope, gespielt von Anne Hathaway (43).

Dabei geht es Robert um mehr als nur eine oberflächliche Parallele, wie Entertainment Weekly berichtet. Penelope hält in dem Film die Stellung, während ihr Ehemann Odysseus – dargestellt von Matt Damon (55) – auf einer gefährlichen Reise verschollen und längst für tot gehalten wird. In diesem Vakuum versucht Antinous, ihr den Hof zu machen. "Worum es in 'Die Odyssee' geht: Penelope kann sich nicht zwischen den zwei Männern entscheiden", sagte Robert gegenüber MTV. "Und ich versuche einfach, ihr dabei zu helfen, eine Entscheidung zu treffen." Mit einem Blick in die Kamera ergänzte er scherzend: "Es ist so: Er ist tot. Komm drüber hinweg!" Auf die Frage, ob es Spaß mache, einen Charakter zu spielen, für den das Publikum nicht mitfiebert, widersprach er außerdem: "Ich glaube, sie werden für ihn sein."

Zum Thema "Twilight" hatte sich Robert zuletzt auch bei einer Pressekonferenz zu seinem Film "The Drama" geäußert. Dort wurde die Besetzung gefragt, auf welcher Seite im legendären Fanstreit zwischen Team Edward und Team Jacob sie stehen – Zendaya (29) bekannte sich klar zu Team Edward. Robert selbst hingegen winkte bei der Erwähnung von Team Jacob ab: "Niemand ist Team Jacob. Das war nur eine Marketingmasche." Robert hatte in der "Twilight"-Reihe den Vampir Edward Cullen gespielt, während Taylor Lautner seinen Widersacher, den Werwolf Jacob Black, verkörperte. Beide buhlten in der Saga um die Zuneigung von Bella Swan, gespielt von Kristen Stewart (36).

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Getty Images Robert Pattinson während der Paris Fashion Week

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Getty Images Stars bei der Weltpremiere von "The Odyssey" im Odeon Luxe Leicester Square in London

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Getty Images Robert Pattinson und Zendaya bei der Premiere von A24s "The Drama" im Regal Union Square in New York City, 2. April 2026

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