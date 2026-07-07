Taylor und Travis' Hochzeitsgäste mussten durch Kontrolle

Als Taylor Swift (36) und Travis Kelce (36) am 3. Juli im Madison Square Garden in New York City heirateten, war das Sicherheitskonzept für die rund 1.000 Gäste so streng wie bei kaum einer anderen Promi-Hochzeit zuvor. Wer die Venue betrat, musste sein Handy abgeben – und damit nicht genug: Wie TMZ berichtet, lief das Sicherheitspersonal zusätzlich mit Scannern durch die Location und suchte gezielt nach Meta Smart Glasses sowie anderen versteckten Aufnahmegeräten. Selbst die New Yorker Polizisten, die bei dem Ereignis im Dienst waren, mussten ihre Handys abgeben oder die Schicht ablehnen.

Das strikte Vorgehen hatte einen guten Grund: Für das Paar filmte ein professionelles Filmteam den gesamten Tag. Laut TMZ wurden die Gäste sogar darüber informiert, dass es sich dabei nicht um eine klassische Hochzeitsvideografie handele, sondern dass das Material für einen Film verwendet werde. Berichten zufolge soll dieser Film alles von der Planung bis hin zur Zeremonie abdecken und den Gästen später als Dankeschön zugeschickt werden. Beim Ja-Wort tauschten Taylor und Travis handgeschriebene Ehegelübde aus – die Sängerin soll dabei sogar einen Teil ihrer Gelübde gesungen haben, was Travis zu Tränen gerührt haben soll. Schauspieler Adam Sandler (59) übernahm die Trauung und sorgte dabei für herzliche wie humorvolle Momente.

Taylor und Travis hatten ihre Beziehung erstmal bewusst privat gehalten, bevor sie an die Öffentlichkeit traten. Im Dezember 2023 sprach Taylor in einem Interview mit dem Magazin Time erstmals öffentlich über ihre Romanze mit dem Tight End der Kansas City Chiefs und beschrieb damals, wie sie sich als "zwei Menschen gegenseitig unterstützen" würden. Im Sommer 2025 machte Travis seiner Liebsten dann einen Heiratsantrag – während er Taylor ablenkte, wurde sein Garten für die Kulisse der Verlobung vorbereitet. Auf Instagram teilte das Paar anschließend die freudige Nachricht mit den Worten: "Euer Englischlehrer und euer Sportlehrer heiraten."

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Imago Taylor Swift und Travis Kelce bei den US Open 2024 im USTA Billie Jean King National Tennis Center in Queens

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Getty Images Vorbereitungen für den großen Tag von Taylor Swift und Travis Kelce

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Getty Images Zeltaufbau vor dem Madison Square Garden vor Taylor Swifts Hochzeit