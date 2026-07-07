Taylor Swift wollte Meghan und Harry nicht auf der Hochzeit

Die Hochzeit von Taylor Swift (36) und Travis Kelce (36) war das gesellschaftliche Ereignis des Jahres – und die Einladungsliste sorgt nun für mächtig Wirbel. Denn während Prinz William (44) und Prinzessin Kate (44) zu den Auserwählten gehörten, die eine Einladung von dem frischvermählten Paar erhielten, sollen Prinz Harry (41) und Herzogin Meghan (44) komplett leer ausgegangen sein. Laut dem Podcast "Naughty But Nice" von Rob Shuter soll Meghan sogar aktiv um eine Einladung gebeten haben – ohne Erfolg. Die rund 1.000 Gäste wurden dem Bericht zufolge sorgfältig ausgewählt: Taylor und Travis hätten nur Menschen eingeladen, die sie wirklich dabei haben wollten.

"Schauspieler, Musiker, Milliardäre, Fernsehstars – die Leute riefen Gefälligkeiten ab und nutzten jede Verbindung, die sie hatten. Eine Einladung zu bekommen wurde zum Statussymbol", zitiert der Podcast eine Quelle. Am Ende habe das Paar aber auf sozialen Druck verzichtet und stattdessen nur die Menschen eingeladen, "mit denen sie wirklich feiern wollten." Ob William und Kate die Einladung angenommen haben, ist derweil eine andere Frage: Den Berichten zufolge sollen sie dem Fest letztlich ferngeblieben sein. Kurz vor der Hochzeit trafen sich die beiden Paare noch in London – für Kate soll es das erste persönliche Kennenlernen mit Travis gewesen sein.

Das Magazin People berichtete schon vor einer Woche, dass die beiden keine Reise zur Trauung geplant hätten. Und dabei hatte William die Gerüchte zuvor selbst befeuert, als er in der Radioshow "Heart Breakfast" nur lachend sagte: "Kein Kommentar." Für Fans war das wie Benzin ins Feuer. Am Ende blieb es aber bei der Einladung ohne royalen Auftritt. Der royale Swiftie-Faktor ist trotzdem real: William erzählte in dem Interview auch, dass Charlotte und Louis große Taylor-Fans sind, Charlotte sei regelrecht "besessen". Und beim London-Stopp der "Eras Tour" im Wembley-Stadion feierte William sogar mit George, Charlotte und Louis mit. Ein Clip, in dem er zu "Shake It Off" tanzt, ging viral.

Anzeige Anzeige

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Taylor Swift, Prinz Harry und Herzogin Meghan

Anzeige Anzeige

Imago Taylor Swift und Travis Kelce bei den US Open 2024 im USTA Billie Jean King National Tennis Center in Queens

Anzeige Anzeige

Getty Images Pinzessin Kate und Prinz William am Borough Market in London