Angegriffen: Bruder von Jannik Kontalis erleidet Hirnblutung

Schockierende Nachrichten von Realitystar Jannik Kontalis (29): Der Bruder des 29-Jährigen wurde Opfer eines brutalen Angriffs und hat dabei schwere Verletzungen erlitten. Jannik wandte sich jetzt via Instagram mit einer beunruhigenden Mitteilung an seine Fans. Demnach wurde sein Bruder von jemandem geschlagen und stürzte dabei mit dem Kopf auf den Asphalt. "Er hat dabei einen Schädelbruch, ein Schädel-Hirn-Trauma und eine Hirnblutung erlitten. Er lag krampfend auf dem Boden und hatte Schaum vor dem Mund", schilderte der ehemalige Prominent getrennt-Kandidat die dramatischen Szenen in seiner Story, zu der er auch ein Bild aus dem Krankenhaus postete.

Wie Jannik weiter schrieb, hätte der Vorfall für seinen Bruder auch noch schlimmer ausgehen können: "Bei Bewusstlosigkeit, Schädelbruch und Hirnblutung nach einem Schlag und Aufprall hätte das auch lebensgefährlich enden können." Er zählte mögliche Folgen auf – darunter dauerhafte Lähmungen, Sprach- oder Sehstörungen, Persönlichkeitsveränderungen und sogar den Tod. Die Familie sei seitdem damit beschäftigt gewesen, alles aufzuarbeiten und Informationen für Polizei und Anwälte zu sammeln. "Wir wissen jetzt aber auch, wer das war und was genau passiert ist. Alles Weitere wird sich dann klären", so Jannik.

Jannik berichtet außerdem, dass in derselben Nacht auch ein Sanitäter von drei Männern so heftig zusammengeschlagen worden sei, dass dieser schwere Verletzungen davontrug und in eine Uniklinik gebracht werden musste. Über das Verhältnis zu seinem Bruder gibt der Realitystar in seiner Story nichts preis, auch behält er dessen Namen für sich. Der 29-Jährige selbst wurde durch seine Teilnahme an verschiedenen Realityformaten bekannt und erlangte zuletzt auch durch seine Liaison mit Bill Kaulitz (36) viel Aufmerksamkeit. Auf Instagram ist er mit einer großen Community vernetzt, der er regelmäßig Einblicke in sein Leben gewährt – so auch diesmal, als er seine Follower über die belastenden Ereignisse rund um den Angriff auf seinen Bruder informierte.

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Instagram / jannikkontalis Jannik Kontalis, Influencer

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Instagram / jannikkontalis Der Bruder von Jannik Kontalis im Krankenhaus

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RTL Jannik Kontalis, "Prominent getrennt"-Kandidat

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