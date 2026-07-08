Fitness-Star Connor Murphy tot aus See in Thailand geborgen

Der amerikanische Fitnessinfluencer und YouTuber Connor Murphy ist im Alter von 32 Jahren gestorben – er wurde gestern tot in einem See in der thailändischen Provinz Samut Prakan aufgefunden. Rettungskräfte waren gegen 15 Uhr Ortszeit in ein Luxuswohngebiet im Bang-Phli-Distrikt gerufen worden, nachdem ein Zeuge ihn leblos im Wasser entdeckt hatte. Taucher bargen den Körper des gebürtigen Texaners aus rund zehn Metern Tiefe, etwa 20 Meter vom Ufer entfernt. Laut den lokalen Behörden gibt es bislang keine offensichtlichen Hinweise auf Fremdverschulden. Die US-Botschaft wurde informiert, und eine Autopsie soll die genaue Todesursache klären. Connors Familie oder sein Management haben sich bisher nicht öffentlich geäußert, wie das Fachportal Fitness Volt berichtet.

Kurz vor seinem Tod soll Connor laut dem thailändischen Nachrichtenportal ThaiRath auffälliges Verhalten gezeigt haben. Ein Dorfbewohner filmte, wie er Geld an einen Autofahrer anbot, vor einem Fahrzeug schrie, sich auf die Straße warf und betete. Als die Polizei eintraf, rannte er in den See und schwamm hinaus, bis ihm offenbar die Kräfte versagten. Im gemieteten Haus, das einem Wert von rund 500.000 Euro entsprechen soll, stießen Ermittler auf Farbflecken an Möbeln und Geräten. In seinem Auto fanden sich zwei unbenutzte Spritzen sowie unbekannte Pillen in einer Gürteltasche. Connors 22-jährige Freundin erklärte gegenüber dem Portal: "Ich habe ihn nie beim Konsum von Drogen beobachtet und kann mir sein Verhalten nicht erklären." Die Ermittlungen dauern an.

Connor war als Bodybuilder, Model und YouTuber bekannt geworden, der auf Instagram und YouTube über 300.000 Followern seine sogenannte Looksmaxxing-Reise dokumentierte. Als Looksmaxxing gilt der Versuch, das eigene Aussehen mit extremen Mitteln zu optimieren – ein Trend, der vor allem in der sogenannten Manosphere verbreitet ist. Manche Vertreter dieser Szene greifen dabei zu drastischen Methoden, etwa dem gezielten Brechen von Gesichtsknochen mit einem Hammer, um eine markantere Knochenstruktur zu erzielen. Auch Connor soll zeitweise derartige Methoden angewendet haben, weshalb sich seine Fans wiederholt öffentlich Sorgen um seinen psychischen Zustand gemacht haben sollen.

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Instagram / connormurphyofficial Connor Murphy, Influencer

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