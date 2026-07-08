Gefragt-Gejagt-Eklat: War das damals wirklich fair?

Bei der ARD-Quizshow "Gefragt – Gejagt" ist es im Jahr 2016 zu einem der meistdiskutierten Eklats der Sendungsgeschichte gekommen. Kandidat Michael Meichsner aus Knüllwald wandte sich nach seiner Teilnahme mit schweren Vorwürfen gegen den Sender und die Produktion – er sprach offen von "Betrug". Gegenüber der Bild schilderte er nach der Show, die im Februar 2016 gedreht wurde, wie sein Team im Finale gegen Jäger Sebastian Jacoby unterlag, obwohl die Gruppe zuvor beachtliche 108.000 Euro angehäuft hatte. Auf Michael persönlich wären davon 36.000 Euro entfallen.

Auslöser seines Ärgers waren zwei konkrete Situationen in der alles entscheidenden Schlussrunde. Bei einer Frage nach einer glücksbringenden Pflanze, die zugleich den Namen eines berühmten Künstlers trägt, antwortete Sebastian mit "Kleeblatt". Nach Michaels Darstellung wäre allerdings nur "Klee" wirklich korrekt gewesen – trotzdem ließ die Jury die Antwort des Jägers durchgehen. Kurz darauf folgte der Moment, der für das Team zum Verhängnis wurde: Auf die Frage, in welchem Stadtteil New Yorks der legendäre "Cotton Club" stehe, legten sich Michael und seine Mitstreiter auf "Manhattan" fest. Die Redaktion bestand jedoch auf "Harlem" als richtige Antwort und wertete "Manhattan" trotz der geografischen Zugehörigkeit als falsch. Sein Versuch, die Entscheidung im Nachhinein anzufechten, blieb jedoch erfolglos – das erspielte Geld wanderte ohne Auszahlung zurück in den Topf der Show.

Bei Gefragt – Gejagt kommt es immer wieder zu besonders knappen und emotionalen Entscheidungen. Erst vor Kurzem hatte ein anderer Kandidat in der Show für Aufsehen gesorgt, weil er beim Duell gegen eine Jägerin volles Risiko ging und am Ende leer ausging. Solche Momente zeigen, wie schnell sich in dem Format alles drehen kann, sobald es um viel Geld geht. Im Fall von Michael blieb nun vor allem die Diskussion um die Regelauslegung hängen. Gerade weil es um einen hohen Teamgewinn und seinen Anteil von 36.000 Euro ging, bekam der Ärger um die beiden Antworten noch mehr Gewicht. Moderiert wird die beliebte Quizshow von Alexander Bommes (50), der sich regelmäßig begeistert von den mutigen Entscheidungen der Teilnehmer zeigt.

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ARD/Uwe Ernst Alexander Bommes bei "Gefragt – Gejagt"

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ARD/Uwe Ernst ARD-Moderator Alexander Bommes

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ARD/Uwe Ernst "Gefragt – Gejagt"-Kandidaten, August 2025

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