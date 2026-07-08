Bachelor Tim Reitz entscheidet sich: Sie belegt Platz drei

Im Finale von Die Bachelors muss Tim Reitz gleich mehrere schwere Entscheidungen treffen. Noch bevor er seine allerletzte Rose vergeben kann, muss eine der verbliebenen Kandidatinnen die Show verlassen – und es trifft ausgerechnet Kim. Es sei keine Entscheidung gegen sie gewesen, sondern eher für Miri und Vivi, begründet der Unternehmer seine Wahl. "Wir hatten eine coole Zeit, ich hatte auch eine coole Ebene mit ihr – das passt alles. Aber da ist das Gefühl einfach nicht so stark", gesteht er.

Miri ist sichtlich überrascht, als sie die zweite von zwei Rosen überreicht bekommt. Kim hingegen wirkt versteinert und schweigt – auch sie scheint mit Tims Entscheidung nicht gerechnet zu haben. Tim begleitet die Frankfurterin zum Auto und versucht, sich zu erklären. Er könne keine Gründe nennen, es sei einfach eine Gefühlswahl gewesen. "Krass, so kann man sich täuschen", meint Kim leise. Im Auto kämpft sie mit den Tränen – dann platzen die Worte plötzlich aus ihr heraus. Sie seufzt, sie habe sich "komplett zum Affen gemacht". Die 32-Jährige unterstellt, Tim habe ihr etwas vorgemacht – immerhin seien sie beim Dreamdate vor wenigen Tagen noch in der Löffelchen-Position eingeschlafen.

Kim galt lange als Favoritin von Bachelor Tim. Am ersten Abend bekam sie eine Rose von Tim überreicht, ohne sich überhaupt mit ihm unterhalten zu haben – ebenso staubte sie den ersten Kuss ab. Danach schien ihre Verbindung immer weiter an Fahrt zu verlieren. Nun belegt Kim den dritten Platz, während ihre Konkurrentinnen Vivi und Miri weiter Hoffnung auf die letzte Rose haben dürfen.

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RTL Tim Reitz bei "Die Bachelors" 2026

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RTL Kim und Tim Reitz bei "Die Bachelors" 2026

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RTL / Charlie Sperring "Die Bachelors"-Kandidatin Kim, Social Media- & Creator Managerin aus Frankfurt