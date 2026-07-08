Taylor Swifts fünf Patenkinder fehlten auf ihrer Hochzeit

Dass Taylor Swift (36) gleich fünf Patenkinder hat, ist unter Fans längst bekannt. Umso auffälliger ist, dass bei ihrer Hochzeit mit Travis Kelce (36) am 2. und 3. Juli im Madison Square Garden in New York keines von ihnen dabei war. Weder die vier Kinder von Blake Lively (38) und Ryan Reynolds (49) – James (11), Inez (9), Betty (6) und Olin – noch Leo, der Sohn von Jaime King (47), für den Taylor seit 2015 Patin ist, waren Teil der Feierlichkeiten. Als Blumenmädchen liefen stattdessen die Töchter von Jason Kelce (38) ein, also die Nichten des Bräutigams. Das berichtet Page Six unter Berufung auf mehrere Quellen.

Statt Blake, die sich mit Taylor überworfen haben soll, feierten alte Weggefährtinnen wie Emma Stone (37) und Lena Dunham (40) mit. Lena war sogar an beiden Abenden dabei und hielt beim Probeessen eine Rede. Weitere einst enge Freunde wie der Sänger Todrick Hall (41) oder das Model Martha Hunt (37) standen ebenfalls nicht auf der Gästeliste. Todrick soll laut einem Musikinsider aus dem Umfeld der Sängerin von der Liste gestrichen worden sein, weil er "über alles und jeden getratscht" habe, was die Sängerin betraf. Martha, die in ihrer Nähe war und im Musikvideo zu "Bad Blood" mitspielte, sei zuletzt 2023 bei der "Eras"-Tour in Taylors VIP-Zelt gesehen worden – seitdem verloren sich die Kontakte. "Taylor wird schnell eng mit Menschen und dann driften sie einfach auseinander", wird ein Insider zitiert.

Dass Taylors Freundeskreis sich im Laufe der Jahre immer wieder neu zusammensetzt, hat sich bereits in der Vergangenheit gezeigt. Die Freundschaft zwischen ihr und Blake kühlte sich zuletzt merklich ab: Im Zuge von Blakes Rechtsstreit mit Regisseur Justin Baldoni (42) wurden private Textnachrichten öffentlich, in denen Taylor von einer "kleinen Verschiebung" in ihrer Beziehung zu ihr schrieb und deren Kommunikation mit einer "Massen-Unternehmens-E-Mail an 200 Mitarbeiter" verglich. Auch die Verbindung zu Jaime soll laut einer Quelle von Page Six "unter den persönlichen Herausforderungen" gelitten haben, mit denen die Schauspielerin in den vergangenen Jahren konfrontiert war.

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Getty Images Taylor Swift bei den iHeartRadio Music Awards 2026 im Dolby Theatre

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Getty Images Blake Lively und Ryan Reynolds bei der New-York-Premiere von "Another Simple Favor", April 2025

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Getty Images Jaime King, Model und Schauspielerin