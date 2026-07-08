Kurz vor diesem Netflix-Filmdreh verletzte sich Tyler Perry

Tyler Perry (56) hat sich kurz vor Beginn der Dreharbeiten zu seinem neuen Film "Why Did I Get Married Again?" beim Fahrradfahren das Schlüsselbein gebrochen – und ist trotzdem ans Set gegangen. "Zwei Wochen bevor wir anfingen zu drehen", wie der erfolgreiche Schauspieler und Regisseur jetzt gegenüber dem Magazin People verriet. Der Film erscheint am 9. September bei Netflix und bringt Fans der Reihe die lange ersehnte Fortsetzung: Mit von der Partie sind unter anderem Jill Scott, Tasha Smith (55) und als Neuzugang Taraji P. Henson (55).

Trotz der Verletzung übernahm Tyler seine gewohnten Aufgaben am Set – und das machte sich bemerkbar. Besonders in der letzten großen Szene des Films, einer Tanzszene, sei die Schulter "sehr schmerzhaft" gewesen. "Ich habe mit allen gesprochen, Regie geführt und die Besetzung zum Tanzen gebracht. Aber meine Schulter schmerzte sehr und ich bat sie ständig, auf meine Schulter aufzupassen", erzählte der 56-Jährige. Das ließ die Crew nicht kalt: Der gemeinsame Gruppenchat der Filmcrew und Stars erhielt kurzerhand den Titel "Watch my shoulder". Taraji freut sich derweil auf die Reaktion der Fans: "Ihr könnt alles erwarten, was ihr am ersten Film geliebt habt – und noch mehr", sagte sie gegenüber People.

"Why Did I Get Married Again?" ist der dritte Teil einer Filmreihe, die Tyler 2007 mit "Why Did I Get Married?" ins Leben rief. 2010 folgte "Why Did I Get Married Too?". Im neuen Film dreht sich alles um die Hochzeit zweier Kinder aus der bekannten Freundesgruppe der Reihe – diesmal vor der malerischen Kulisse des Comer Sees in Italien. Für Tyler ist der Film mehr als nur eine Fortsetzung: "Es ist eine wunderbare Erinnerung daran, wie Menschen wachsen, sich verändern, reifen und begreifen, was Ehe wirklich ist – und nicht das, was wir uns in der Jugend vorstellen", sagte er gegenüber People.

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Getty Images Tyler Perry bei der "Black Panther: Wakanda Forever"-Weltpremiere, 2022

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Getty Images Tyler Perry im März 2022

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Getty Images Tyler Perry im September 2022 in Atlanta