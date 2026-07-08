Meghan von royaler Übernachtungsabsage für Harry geschockt

Neues Chaos im britischen Königshaus: Prinz Harry (41) ist diese Woche allein nach London gereist und geriet dort offenbar direkt in ein heikles Übernachtungsdrama. Der Herzog von Sussex soll zunächst eine Unterkunft in einer königlichen Residenz abgelehnt haben, später dann aber doch noch um eine Übernachtung im Buckingham-Palast gebeten haben. Doch laut Insidern kam diese Anfrage bei König Charles (77) zu spät, weshalb Harry sich schließlich eine Alternative suchen musste. Für seine Ehefrau Herzogin Meghan (44) soll diese "Demütigung" nun jedoch ein weiterer harter Schlag gewesen sein.

Gegenüber dem Journalisten Rob Shuter schilderte eine Quelle auf dessen Substack: "Meghan hat das Gefühl, dass sie sich für Harrys Familie verbogen haben, nur um erneut bloßgestellt zu werden." Ein weiterer Insider behauptete hingegen, Harry habe seine Pläne mehrfach geändert, bevor der Palast schließlich eine endgültige Entscheidung traf. "Meghan hat Harry gewarnt, dass genau das passieren würde. Sie glaubt, dass seine Familie jedes Mal, wenn er sich meldet, einen neuen Weg findet, ihn abzuweisen", so die Quelle. Demnach soll damit auch die Hoffnung auf eine mögliche Annäherung zwischen Meghan und den Royals endgültig verschwunden sein: "Für Meghan gibt es einfach kein Zurück mehr."

Harry befindet sich derzeit für mehrere Tage in London und nimmt unter anderem an einer Veranstaltung rund um die "Invictus Games 2027" in Birmingham teil. Das Verhältnis zwischen dem Herzog von Sussex und der königlichen Familie gilt mittlerweile seit Jahren als angespannt und scheint sich weiterhin nicht beruhigt zu haben. Während Harry seine Termine allein wahrnimmt, bleiben Meghan und die gemeinsamen Kinder Prinz Archie (7) und Prinzessin Lilibet (5) in Kalifornien – nach offiziellen Angaben aus Sicherheitsgründen. Ob die Herzogin ihren Mann bei weiteren Terminen im Vereinigten Königreich doch noch begleiten wird, ist bislang unklar.

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Getty Images Herzogin Meghan bei einem Termin in Sydney

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Getty Images Prinz Harry und Meghan besuchen mit Tedros Adhanom Ghebreyesus das King-Hussein-Krebszentrum in Amman

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Getty Images Prinz Harry zurück in London