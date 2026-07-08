Insider verrät: Ariana Grande & Ex Ricky haben enge Bindung

Dass Ariana Grande (33) und ihr Ex Ricky Alvarez (34) am 4. Juli gemeinsam einen Whole-Foods-Supermarkt in Boca Raton, Florida, verlassen haben, sorgte für Spekulationen. Nun liefert ein Insider gegenüber Us Weekly erstmals Hintergrundinformationen zu der Begegnung: "Sie hatten schon immer eine enge Bindung", erklärt die Quelle. Die beiden würden sich gerade wieder annähern, und Ricky sei für Ariana aktuell eine wichtige Stütze. "Ariana ist dankbar, ihn gerade in ihrem Leben zu haben, und er war eine enorme Quelle der Unterstützung", so der Insider weiter.

Die Wiederannäherung der beiden habe allerdings eine Vorgeschichte. Laut dem Insider gab es eine Phase, in der sie keinen engen Kontakt mehr pflegten – und zwar während Arianas Beziehung mit Ethan Slater (34). "Sie ist glücklich, wieder mit ihm in Kontakt zu sein", erklärt die Quelle. Ein deutliches Zeichen für die erneuerte Verbindung lieferte die Sängerin bereits auf der Bühne: Bei einem Konzert ihrer "Eternal Sunshine Tour" am 26. Juni in Austin, Texas, änderte sie spontan die Textzeile aus ihrem Hit "Thank U, Next" ab und sang statt "Wrote some songs about Ricky, now I listen and laugh" die neue Variante: "Wrote some songs about Ricky, I know he still got my back."

Ariana und Ricky lernten sich im Februar 2015 kennen, als er als Backgroundtänzer auf ihrer Honeymoon Tour dabei war. Im April desselben Jahres wurden sie ein Paar, trennten sich jedoch im Juli 2016 wieder. In "Thank U, Next" verewigte Ariana ihn 2018 neben weiteren Ex-Partnern wie Big Sean (38), Pete Davidson (32) und dem 2018 verstorbenen Mac Miller (†26). Dass Ricky mit seinem Auftritt im Song haderte, verriet die Musikerin damals in der "Zach Sang Show": "Ricky liebte es. Er war stolz. Aber Ricky meinte: 'Warum habe ich die schlechteste Zeile?'", erzählte sie lachend. Nach ihrer Trennung von Ricky datete sie unter anderem Mac und war kurzzeitig mit Pete verlobt, bevor sie Dalton Gomez (30) heiratete. Die Ehe endete 2024, woraufhin sie mit Wicked-Kollegen Ethan zusammenkam – eine Beziehung, die seit einigen Monaten ebenfalls beendet ist.

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Collage: Imago, Instagram / rickyrozay Collage: Ariana Grande und Ricky Alvarez

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Instagram / rickyrozay Tänzer Ricky Alvarez, Oktober 2025

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Getty Images Ethan Slater, Ariana Grande und ein Besucher, Critics Choice Awards 2025

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