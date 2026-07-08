Jelly Rolls Ex Bunnie knutscht in seiner Bar mit Netflixstar

Knapp zwei Monate nach der Scheidungseinreichung von Jelly Roll (41) zeigt Bunnie Xo (46), dass sie das Kapitel offenbar bereits abgehakt hat. Am 4. Juli wurde die Podcasterin dabei gefilmt, wie sie in einer Bar leidenschaftlich mit Dylan Wolf knutschte. Bei Dylan handelt es sich um einen Star der neuen Netflix-Realityshow "Calabasas Confidential", der mit seinen 24 Jahren deutlich jünger ist als Bunnie. Das pikante Detail: Die Küsse wurden im VIP-Bereich auf der Rooftop-Bar "Goodnight Nashville" ausgetauscht – also ausgerechnet in dem Lokal, das ihrem Noch-Ehemann Jelly Roll gehört.

In dem von TMZ veröffentlichten Videomaterial ist zu sehen, wie Bunnie und Dylan miteinander schmusen – eine kurze Unterbrechung gab es nur für das Feuerwerk zum Unabhängigkeitstag. Auf TikTok postete Dylan außerdem ein kurzes Video mit Bunnie, in dem die beiden eine gemeinsame Podcastfolge ankündigen.

Jelly Roll hatte im Mai die Scheidung von Bunnie eingereicht, nachdem es am Muttertag zu einem heftigen Streit zwischen den beiden gekommen war. Seitdem gibt Bunnie offen Auskunft über ihr Liebesleben: In ihrem Podcast "Dumb Blonde" sprach sie bereits darüber, dass sich zahlreiche Männer bei ihr melden würden. Schon vor wenigen Wochen machte sie deutlich, dass um sie herum viele Spekulationen kursieren, sie aber selbst die Kontrolle über ihre Liebesgeschichte behalten will. Nun scheint Bunnie ihren Fokus auf Dylan zu richten.

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Getty Images Bunnie Xo und Jelly Roll bei der Pre-GRAMMY Gala 2026 in Los Angeles

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Getty Images Dylan Wolf beim Calabasas Confidential Tastemaker Dinner in Los Angeles, 1. Juni 2026

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Getty Images / Jason Kempin Jelly Roll und seine Frau Bunnie DeFord 2025