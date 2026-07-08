Finale: Für diese Frau entscheidet sich Bachelor Tim Reitz

In Folge zehn von Die Bachelors muss Tim Reitz eine Entscheidung treffen: Nachdem Sebastian Paul seine letzte Rose längst verteilt hat, ist jetzt der Unternehmer dran. Während die Sonne über der Steppe Namibias untergeht, gesteht er Vivi seine Gefühle. "An deiner Seite habe ich das Gefühl, dass ich alle Ängste überwinden kann. [...] Vivi, ich möchte dir sagen, dass ich mich in dich verliebt habe", erklärt Tim. Er bietet ihr die letzte Rose an, die sie strahlend annimmt – die beiden fallen sich in die Arme. Zwischen zwei Küssen flüstert Vivi: "Ich habe mich auch in dich verliebt."

Doch das Glück der einen bedeutet das Pech der anderen: Miri lächelt wissend, als Tim ihr eröffnet, dass er sich für Vivi entschieden hat. "In einem anderen Leben würde ich das gerne ausprobieren, weil eine Frau wie du mir noch nie über den Weg gelaufen ist. Aber, Miri, ich merke einfach, dass mein Herz sich für Vivi entschieden hat", gesteht er. Miri bezeichnet die Entscheidung als "schade" und gibt zu, dass ihr Herz ein wenig bricht. Doch sie lässt sich das Lächeln nicht nehmen und betont: "Aber ich bin auch hart im Nehmen." Die gebürtige Österreicherin erklärt, sie habe anhand der Blicke, die Vivi und Tim ausgetauscht haben, schon geahnt, dass sein Herz für sie etwas mehr schlägt. Während sie im Auto davonfährt, scherzt sie: "Korb Nummer 205 – Check."

Vor der Vergabe der allerletzten Rose musste sich Tim im Finale bereits von einer anderen Frau verabschieden – Kim. Sie hatte anfangs als Favoritin gegolten, bevor Vivi und Miri sie langsam aber sicher überholen konnten. Die Frankfurterin reagierte stillschweigend und mit versteinertem Blick auf ihren Rauswurf im Finale. Erst allein im Auto brachen die Worte aus ihr heraus und die 32-Jährige schimpfte, sie habe sich "komplett zum Affen gemacht".

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RTL Tim Reitz, "Die Bachelors" 2026

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RTL / Charlie Sperring "Die Bachelors"-Kandidatin Vivien, Assistenz der Geschäftsleitung aus Weingarten

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RTL Miri und Tim Reitz bei "Die Bachelors"