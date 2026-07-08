Kritik am Cast: "Die Odyssee"-Produktion blockt Kommentare

Der offizielle X-Account zu Christopher Nolans (55) neuem Film "Die Odyssee" hat jetzt die Kommentarfunktion eingeschränkt. Wer unter den Posts der Produktion seine Meinung hinterlassen möchte, bekommt nun die Meldung "Nur einige Accounts können antworten" zu sehen. Hintergrund ist eine monatelange Kontroverse rund um die Besetzung des Films, der am 17. Juli in den amerikanischen und britischen Kinos anlaufen soll und bereits am vergangenen Montag in London Premiere feierte. Kritiker werfen dem Regisseur laut Daily Mail eine sogenannte "woke" Casting-Entscheidung vor – allen voran wegen der Rollen von Lupita Nyong'o (43), Zendaya (29) und Rapper Travis Scott (35) sowie des Transschauspielers Elliot Page (39).

Besonders Lupitas Besetzung als Helena von Troja und deren Schwester Klytaimnestra sorgte für Empörung. X-Besitzer Elon Musk (55) stimmte öffentlich in die Kritik ein, nachdem der konservative Kommentator Matt Walsh bemängelt hatte, niemand auf der Welt würde Lupita als die schönste Frau der Welt betrachten. Auch Elliots Rolle als Elpenor – ein junges Crewmitglied des Odysseus, das betrunken von einem Dach stürzt – zog Anfeindungen auf sich. Travis' Casting als Barde wurde als reines Stunt-Casting abgetan. Der Regisseur hingegen verteidigte die Wahl des Rappers gegenüber dem Magazin Time mit den Worten: "Ich habe ihn gecastet, weil ich auf die Idee anspielen wollte, dass diese Geschichte als mündliche Dichtung weitergegeben wurde, was der Rap-Musik analog ist." Gegen Elons Aussagen stellten sich unterdessen prominente Stimmen wie Alec Baldwin (68) und Jimmy Kimmel (58).

Lupita hatte sich bereits vor einigen Wochen in einem Porträt im Magazin Elle öffentlich gegen die Anfeindungen gewehrt. Zuletzt sorgte sie mit einem Statement in einem Interview bei Jake's Takes für Aufsehen, als sie scherzhaft erklärte, sie würde Homer fragen: "Homer, wie findest du die Screentime, die du diesen Frauen gegeben hast, angesichts der wenig Zeit, die du mit ihnen verbracht hast? Erinner dich an uns?" Außerdem hatte die kenianisch-mexikanische Schauspielerin, die 2014 für "12 Years a Slave" den Oscar gewann, in der Elle-Ausgabe offen zugegeben, dass sie "wirklich keine Ahnung hatte, was 'Die Odyssee' ist", als sie für das Projekt angesprochen wurde. "Ich war wie: 'Oh, ich kenne davon überhaupt nichts.' Es war also ein Schnellkurs. Ich habe die Bücher sofort gelesen", so Lupita.

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Getty Images Lupita Nyong'o, Anne Hathaway, Zendaya, Samantha Morton, Christopher Nolan und Emma Thomas beim Photocall zu "The Odyssey" in London

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Getty Images Elliot Page bei der Weltpremiere von "The Odyssey" im Odeon Luxe Leicester Square, London

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Getty Images Stars bei der Weltpremiere von "The Odyssey" im Odeon Luxe Leicester Square in London