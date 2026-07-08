Bonnie Blue zeigt wachsenden Babybauch mitten in einem Stunt

Bonnie Blue (27) sorgt erneut für Aufsehen im Netz. Die britische Erotikcreatorin veröffentlichte ein Video, in dem sie mit sichtbarem Babybauch im schwarzen Morgenmantel vor der Kamera steht und erklärt, dass sie trotz ihrer Schwangerschaft all ihre Versprechen gegenüber ihren Kunden einhalten werde. "Ich bin müde, ich bin schwanger, und ich bin dabei, meine letzte Gruppe hereinzulassen. Ich wusste nicht, ob ich es bis zum Ende schaffen würde, aber natürlich werde ich meine Versprechen halten, und ich habe versprochen, jeden einzelnen Kunden zu empfangen – und genau das habe ich getan", sagte sie auf X. Das Video wurde im Rahmen ihres London-Events "Milk Me" aufgenommen, das am 4. Juli stattfand.

In dem Clip scherzte sie außerdem über mögliche Bedenken ihrer Zuschauer bezüglich der Schwangerschaft: "Ja, ich war mutig. Nein, ich habe meine Fruchtblase nicht gebrochen. Mein Rücken hingegen schmerzt sehr." Die Reaktionen im Netz fielen heftig aus. Neben schlimmen Beleidigungen meldeten sich auch Nutzer zu Wort, die konkrete Gesundheitsbedenken äußerten. "Warum riskierst du dein Immunsystem während der Schwangerschaft? Werden alle vorher auf STIs getestet?", fragte etwa ein Nutzer. Andere zweifelten daran, ob die Schwangerschaft überhaupt echt sei.

Bonnie hatte ihre Schwangerschaft Ende Mai bestätigt. Den Vater des Kindes hat sie bislang nicht öffentlich benannt. Kurz darauf kündigte sie ein weiteres umstrittenes Event an, das sie selbst als "goldene Dusche Babyparty" bezeichnete und zu dem sie nach eigenen Angaben mehr als 100 Teilnehmer begrüßte. Die darauffolgende Kritik wies sie mit den Worten zurück: "Ich bin Feministin und glaube an 'mein Körper, meine Wahl'. Also ist es meine Wahl, Fremden zu erlauben, auf meinen schwangeren Körper zu urinieren."

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Instagram / bonnieblue Bonnie Blue, Erotikmodel

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TikTok / bonnieblue Bonnie Blue, Internet-Star, März 2026

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Getty Images Tia Billinger, auch bekannt als "Bonnie Blue"

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