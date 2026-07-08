George Clooney erhält Goldenen Löwen für sein Lebenswerk

George Clooney (65) wird beim diesjährigen Filmfestival von Venedig mit einer der renommiertesten Auszeichnungen der Filmbranche geehrt: dem Goldenen Löwen für sein Lebenswerk. Die Biennale gab die freudige Nachricht am Montag bekannt. Die Ehrung des US-amerikanischen Schauspielers, Regisseurs und Produzenten findet im Rahmen des Festivals statt, das vom 2. bis 12. September in der Lagunenstadt über die Bühne geht. Für den 65-Jährigen ist die Auszeichnung offenbar eine Herzensangelegenheit: "Ich habe so viele außergewöhnliche Momente in Venedig erlebt", ließ er gegenüber der Biennale verlauten. Das Festival bezeichnete George dabei als sein absolutes Lieblingsfestival.

Den Preis nimmt er mit einer ordentlichen Portion Selbstironie an: "Es bedeutet wahrscheinlich auch, dass ich alt bin – aber ich nehme es hin", scherzte er. Festivaldirektor Alberto Barbera würdigte den Hollywoodstar als "charismatischen Künstler", dem es gelinge, Figuren nicht nur glaubwürdig, sondern auch nahbar und menschlich erscheinen zu lassen. Er sprach von einer der "glänzendsten Karrieren des zeitgenössischen Films" und lobte Georges Fähigkeit, den Glamour früherer Hollywoodzeiten mit moderner Sensibilität und großer Vielseitigkeit zu vereinen.

George gehört seit Jahrzehnten zu den bekanntesten Gesichtern Hollywoods. Im Laufe seiner Karriere sammelte er zahlreiche Auszeichnungen, darunter gleich zwei Oscars. Auch privat scheint alles rund zu laufen: Der Schauspieler ist mit der Menschenrechtsanwältin Amal Clooney (48) verheiratet, deren Leben sich nach der Hochzeit stark verändert hat. Die beiden sorgen immer wieder für Schlagzeilen, wenn sie bei Festivals und Charity-Events Hand in Hand auftreten und sich in der Öffentlichkeit als eingespieltes Team präsentieren.

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Getty Images George Clooney, November 2025

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Getty Images George Clooney in Venedig, August 2025

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Getty Images Amal und George Clooney bei der Chaplin Award Gala im Lincoln Center in New York City