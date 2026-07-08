Sunday wird 18: Nicole Kidman und Ex Keith feiern getrennt

Sunday Rose Kidman Urban (18) wird ihren 18. Geburtstag nun offenbar zweimal feiern, um ein direktes Aufeinandertreffen ihrer Eltern zu vermeiden. Wie das Magazin New Idea berichtet, soll sie ihren Vater Keith Urban (58) vor dessen Auftritt beim Lakefront Music Fest in Minnesota zu einem privaten Mittagessen mit ihrer jüngeren Schwester Faith Margaret treffen. Ihre Mutter Nicole Kidman (59) wird bei diesem familiären Moment offenbar nicht dabei sein. Allerdings soll die Schauspielerin später am selben Tag zur größeren Geburtstagsfeier ihrer Tochter kommen, zu der Keith zumindest eingeladen ist.

"Es ist für Nicole und Keith immer noch etwas zu frisch, um am selben Esstisch zu sitzen", verriet ein Insider laut Daily Mail und erklärte: "Damit es nicht unangenehm wird, wird er mit ihr und Faith zu Mittag essen, bevor er zum Lakefront Music Fest aufbricht." Trotz der Trennung sollen Nicole und Keith inzwischen einen Weg gefunden haben, als Eltern weiterhin an einem Strang zu ziehen und ihre Töchter in den Mittelpunkt zu stellen. Ob das einstige Paar irgendwann wieder gemeinsame Familienmomente feiern kann, bleibt allerdings abzuwarten.

Sunday Rose baut sich derweil zunehmend eine eigene Karriere als Model auf. Nach ihrem Laufstegdebüt mit 16 lief sie zuletzt für Dior bei der Paris Fashion Week und feierte im Mai außerdem ihr Debüt auf der Met Gala an der Seite ihrer Mutter. Trotz des Trubels rund um die Trennung zeigt sich Nicole weiterhin eng mit ihren Töchtern verbunden. Die Schauspielerin teilte auf Instagram zuletzt mehrere Familienfotos zum Geburtstag ihrer Tochter und schrieb: "Alles Gute zum 18., mein Engel, du könntest kaum mehr geliebt werden."

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Getty Images Keith Urban und Nicole Kidman, April 2024

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Getty Images Sunday Rose Kidman Urban, Nicole Kidman und Faith Margaret Kidman-Urban bei der Chanel Womenswear S/S 2026 Show

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Getty Images Sunday Rose Kidman Urban und Nicole Kidman bei der Met Gala 2026 im Metropolitan Museum of Art in New York