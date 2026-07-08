Verzweifelte Suche vorbei: Bijou Phillips hat neue Niere

Bijou Phillips (46) hat endlich die ersehnte neue Niere bekommen: Die Schauspielerin teilte die erleichternde Nachricht jetzt auf Instagram – mit einem strahlenden Foto aus dem Krankenhausbett, auf dem sie sichtlich erleichtert und glücklich wirkt. "Ich bin unendlich dankbar für alle, die sich beeilt haben, mir zu helfen, sich auf eine Spende testen zu lassen – ihr seid alle Helden!", schrieb Bijou zu ihrem Post. Damit ist für die 46-Jährige eine monatelange, nervenaufreibende Suche nach einem geeigneten Spenderorgan zu einem guten Ende gekommen.

Bereits Anfang des Jahres hatte sich Bijou mit einem dringenden Aufruf an die Öffentlichkeit gewandt, da sie auf der Suche nach einem Lebendspender war. Hintergrund: Eine Nierentransplantation, die sie bereits 2017 erhalten hatte, war abgestoßen worden. Seitdem war sie auf Dialyse angewiesen und hatte im Februar in den sozialen Medien betont, dass "die Zeit drängt". Nun schilderte sie, wie ihr Bruder schließlich den entscheidenden Anstoß gab: Er spendete seine Niere über ein sogenanntes Nierentauschprogramm – und rettete damit zunächst einem anderen Menschen das Leben. Durch ein Gutscheinprogramm fand Bijou daraufhin ein perfektes Match für sich. "Mein wunderbarer Bruder hat im Nierentausch gespendet! Er hat ein Leben gerettet, und die Person, deren Leben er gerettet hat, hatte jemand Besonderes, der für sie gespendet hat – und dann, ein paar Wochen später! Das Gutscheinprogramm hat mir ein perfektes Match gefunden!", freute sie sich.

Trotz der ernsten Situation hatte sich Bijou zuletzt nicht von gesellschaftlichen Veranstaltungen ferngehalten. So war sie unter anderem bei einem Abendessen in Beverly Hills gesichtet worden, wo sie sich gut gelaunt und entspannt zeigte. Die Schauspielerin ist die Tochter von Musiklegende John Phillips, dem Gründer der Band The Mamas & the Papas, und dem Model Genevieve Waite.

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Instagram / bijouphillips Bijou Phillips lächelt auf dem Krankenhausbett im Juli 2026

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Getty Images Bijou Phillips, Schauspielerin

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