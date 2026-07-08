Nach Tod ihrer Tochter: Estee Williams gibt erstes Interview

Rund fünf Wochen nach dem Tod ihrer Tochter Estelle hat sich Social-Media-Star Estee Williams nun erstmals ausführlich zu dem Verlust geäußert und offen und ehrlich über die letzten, schweren Wochen im Krankenhaus gesprochen. Das Mädchen war am 30. Mai im Alter von nur acht Monaten gestorben, nachdem es fast sein ganzes Leben auf der Kinderintensivstation des UVA Health Children’s Hospital verbracht hatte. Gegenüber dem Magazin People schilderte Estee, wie sie und ihr Ehemann Conner bis zuletzt hofften, dass ein Spenderherz ihr Baby retten würde. "Viele, viele Wochen lang glaubten wir wirklich, dass ihre Zeit jeden Tag kommen würde. Sie wurde ein paar Mal nicht mehr berücksichtigt, aber jedes Mal kehrte sie wieder an die Spitze der Transplantationsliste zurück", berichtete sie. Doch Infektionen und Organversagen machten eine Transplantation schließlich unmöglich.

Estee erklärte gegenüber dem Magazin: "Wir hatten viele Gespräche mit dem Team, in denen sie uns sagten, dass Estelle eine Transplantation so nicht überleben würde und dass sie nichts mehr für sie tun könnten." Kurz vor dem Tod habe die Familie noch einmal Zeit mit dem Baby allein gehabt. "In der letzten Stunde, die wir mit Estelle hatten, öffnete sie zum ersten Mal seit über einer Woche die Augen – und dabei war sie gelähmt. Wir sahen das als Geschenk Gottes", schilderte Estee. Sie und Conner hielten ihre Tochter im Arm, als sie starb. "Danach entfernten die Ärzte und Krankenschwestern alle Maschinen und Schläuche. Ich konnte nicht anders, als zu lächeln, als ich ihr schönes Gesicht sah, ohne auch nur einen einzigen Schlauch in seiner Nähe. Mein Baby zum ersten Mal seit sechs Monaten und neun Tagen ohne Schläuche, Maschinen oder Zugänge im Weg zu halten, war ein Moment, den ich nie vergessen werde", berichtete Estee und ergänzte: "Das war heilend für mich."

Estelle war kurz nach ihrer Geburt am 5. September 2025 mit einem Ventrikelseptumdefekt (VSD) diagnostiziert worden – ein Loch in der Herzscheidewand, das bei ihr besonders ausgeprägt war. Estee setzt sich nun öffentlich für mehr Bereitschaft zur Organspende ein. "Die Wartezeiten sind länger als je zuvor, weil aus irgendeinem Grund immer mehr Eltern 'Nein' zur Organspende sagen", sagte sie im Gespräch mit dem Magazin und appellierte an andere Familien: "Wenn du 'Ja' sagst, rettest du Leben. Und wenn die Rollen vertauscht wären, würdest du beten, dass andere Familien deinem Kind das Geschenk des Lebens schenken würden." Nachdem Estee monatelang auf genau dieses lebensrettende Geschenk gehofft hatte, ist es ihr ein besonderes Anliegen, auf die Notwendigkeit der Organspende hinzuweisen – um anderen Familien ein womöglich ähnliches Schicksal zu ersparen.

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Instagram / esteecwilliams Estee Williams und ihre Tochter, September 2025

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Instagram / esteecwilliams Influencerin Estee Williams und ihr Ehemann Connor, Oktober 2024.

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Instagram / esteecwilliams Estee Williams, Tradwife-Influencerin

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