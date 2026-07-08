"Schlimm": Bill Kaulitz spottet über Taylor Swifts Hochzeit

Seit ein paar Tagen dreht sich alles nur noch um die Heirat von Taylor Swift (36). Auch Bill Kaulitz (36) hat sich in seinem Podcast "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood" mit deutlichen Worten über die Vermählung der "Shake It Off"-Interpretin und Travis Kelce (36) geäußert. Dem Footballspieler der Kansas City Chiefs gegenüber hatte der Tokio Hotel-Sänger in der Vergangenheit bereits öffentlich geschwärmt – dass Travis nun verheiratet ist, stimmt ihn daher alles andere als froh. "Ich möchte noch über einen ganz, ganz dunklen, traurigen Tag sprechen, den es für mich in dieser Woche gab, und zwar ist Travis Kelce offiziell verheiratet", eröffnete er seinem Bruder Tom Kaulitz (36) im Podcast.

Besonders die Wahl der Hochzeitslocation bereitete Bill Gänsehaut – und zwar im negativen Sinne. Das Paar hatte am 3. Juli am berühmten Madison Square Garden in New York City geheiratet, die Trauung fand dabei unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Für den Musiker ein Widerspruch in sich: "Wir möchten nicht fotografiert werden, wir möchten es geheim halten und dann heiratest du im Madison Square Garden!" In einer solchen "Halle" zu heiraten, sei zudem "typisch amerikanisch", spottete Bill weiter, der die Schuld dafür klar bei Taylor sieht: "Geschmackloser geht es nicht! Das hat alles bestimmt sie zu verantworten." Sein Bruder Tom versuchte, die Wogen zu glätten: "Jeder, wie er will. Das ist die Hochzeit, die sollen es so machen, wie die es toll finden." Doch Bill ließ sich nicht beschwichtigen und legte nach: "Da fehlt es nur noch, dass sie ein rotes Kleid mit einem schwarzen Tattoo drauf hat, das würde auch noch passen in den Madison Square Garden."

Diskretion wurde an diesem Tag besonders großgeschrieben. Wie TMZ berichtet, hat sich das Sicherheitspersonal zusätzlich darum gekümmert, den Veranstaltungsort mit Scannern gezielt nach Meta Smart Glasses und anderen versteckten Aufnahmegeräten abzusuchen. Und wer die Venue betrat, musste sein Handy abgeben. Doch Taylor und Travis hatten nicht nur mit ihrer Trauung am Madison Square Garden weltweit Schlagzeilen gemacht. Das berühmte Veranstaltungszentrum in Midtown Manhattan zog nach der Hochzeit sogar eine ganz besondere Art von Souvenir-Jägern an: Eine Website namens "New York City Garbage" bot Müll, der rund um das Gebäude eingesammelt worden war, für je 25 Dollar pro Stück zum Kauf an – darunter Stofffetzen, Kronkorken und sogar ein einzelner AirPod.

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Instagram / billkaulitz Bill Kaulitz, Januar 2026

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IMAGO / ZUMA Press Travis Kelce und Taylor Swift, August 2025

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Netflix Bill und Tom Kaulitz, "Kaulitz & Kaulitz" Staffel drei