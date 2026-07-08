Fans finden groben Fehler in Kinderbuch von Aleks Petrovic

Aleksandar Petrovic (35) wagt sich in neue Gefilde: Der Realitystar hat ein Kinderbuch mit dem Titel "Baddie" geschrieben und möchte es nun auf den Markt bringen. In einem TikTok-Clip, der von seiner Reality-TV-Kollegin Georgina Fleur (36) gepostet wurde, verschenkt er das Buch an ihre kleine Tochter und die zwei blättern gemeinsam durch die bunten Seiten. Auf der letzten Seite werden die Messages, die Kinder aus dem Buch mitnehmen sollen, zusammengefasst. "Dass man auch mal 'Nein' sagen kann, dass man auch mal für sich einstehen kann, dass man kein Mitläufer sein muss", gibt Aleks die Moral der Geschichte wieder. Ein Detail springt seinen Fans dabei jedoch sofort ins Auge...

Ein Kommentator postet einen Screenshot der letzten Seite in der Kommentarspalte und weist darauf hin, dass sich dort ein grober Fehler eingeschlichen hat. Der letzte Satz im Buch lautet: "Sei selbstbewusst und geh deinen eigenen Weg geht." Fans scherzen über den Schnitzer im bereits gedruckten Buch. "Das ist so witzig", schreibt ein User, ein anderer fragt nach: "Hat ChatGPT ihn nicht verbessert?" Ein dritter stellt fest: "Dieser Typ merkt es wirklich nicht." Wie viele Einheiten Aleks von dem fehlerhaften Kinderbuch bereits hat drucken lassen, ist bislang nicht bekannt.

Der Buchtitel "Baddie" ist dabei kein Zufall. Aleks hatte den Begriff in der Sendung Prominent getrennt gegenüber seiner Ex-Freundin Vanessa Nwattu (26) verwendet – und aus diesem Spitznamen ist nun ein ganzes Kinderbuch geworden. Im Interview mit Promiflash hatte er kürzlich erklärt, wie es dazu kam, dass aus dem Begriff ein echtes Buchprojekt wurde. Weitere Geschichten aus der Feder des Temptation Island VIP-Stars sind bereits in Planung.

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RTL / Africa Vumazonke Aleks Petrovic, "Prominent getrennt"-Kandidat

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RTL Aleks Petrovic bei "Prominent getrennt"

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RTL Aleks Petrovic und Vanessa Nwattu bei "Prominent getrennt"