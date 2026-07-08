"So lang gewartet": Bachelor Tim Reitz teilt erste Paarfotos

Jetzt dürfen Tim Reitz und seine Auserwählte Vivien Grabarits Lorenzo ihre Liebe endlich in aller Öffentlichkeit zeigen! Nachdem die aktuelle Staffel von Die Bachelors zu Ende gegangen ist, hat die Gewinnerin jetzt erstmals Paarfotos auf Instagram geteilt und dabei emotionale Worte gefunden. "Diese Geschichte begann lange, bevor ihr sie sehen durftet. Und jetzt ist endlich der Tag da, auf den wir so lange gewartet haben", schrieb sie zu den Bildern. Für sie und Tim bedeutet das Ende der Staffel also nicht nur das Ende eines Geheimnisses, sondern den Beginn eines neuen, gemeinsamen Kapitels.

In dem Post schildert die 28-Jährige, wie es sich anfühlte, als nach der finalen Rosenvergabe endlich alles heraus war: "Nach der letzten Rose wurde alles plötzlich leicht und vor allem real. Die Last, die in diesem Moment von unseren Schultern fiel, lässt sich kaum beschreiben." Besonders bewegt zeigten sich beide von der Reaktion ihrer Fans. "Danke für den unglaublichen Support, den wir von euch als Community bekommen haben. Wir waren so oft zu Tränen gerührt, was ihr über uns geschrieben habt", so Tim. Mit einem persönlichen Liebesbekenntnis rundete Tim den Beitrag ab: "Unbeschreiblich, wie sehr ich dich liebe und so dankbar, dass ich dich gefunden habe." Auch prominente Gratulanten ließen nicht lange auf sich warten: Die frühere Bachelorette Stella Stegmann (28) schrieb "Freue mich so sehr für euch", Ex-Bachelor Dennis Gries wünschte "Alles Gute euch beiden" und Sebastian Paul kommentierte begeistert: "Schreit es endlich raus!"

Beim großen Wiedersehen von "Die Bachelors" wartete auf Tim und Vivi dann der Realitätscheck vor laufenden Kameras. Moderatorin Frauke Ludowig (62) bohrte nach: "Seid ihr ein Paar, ja oder nein?" Tim nahm Vivis Hand und stellte klar: "Ja, das sind wir." Danach machten die beiden ihr Liebesglück mit gleich drei Küssen perfekt. Dazu gab es auch noch romantische Szenen zu sehen: Spaziergänge, Turteln und sogar ein gemeinsamer Urlaub am Meer. Und es wurde noch konkreter: Laut Vivi sahen sich die beiden schon zehn Tage nach dem Abschied in Afrika wieder. "Seitdem sehen wir uns eigentlich fast jedes Wochenende", sagte sie im Studio. Tim kündigte sogar den nächsten Schritt an und wollte aus seiner WG ausziehen, um mit Vivi in Köln eine gemeinsame Wohnung zu suchen.

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Instagram / tim.rtz Tim Reitz und Vivien Grabarits Lorenzo

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RTL Tim Reitz und Kandidatin Vivi beim "Die Bachelors"-Einzeldate

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RTL / Charlie Sperring "Die Bachelors"-Kandidatin Vivi

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