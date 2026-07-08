Neben Madonna und BTS: Justin Bieber singt ebenfalls bei WM

Die Halbzeitshow beim Finale der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2026 wird zu einem echten Musikspektakel: Auch Justin Bieber (32) tritt bei der Show im MetLife Stadium in East Rutherford, New Jersey, auf. Das gaben FIFA und Global Citizen jetzt in einer Pressemitteilung bekannt. Damit haben sich die seit einigen Tagen kursierenden Gerüchte bestätigt. Justin gesellt sich zu einem bereits hochkarätigen Line-up, das Madonna (67), Shakira (49) und die K-Pop-Gruppe BTS umfasst. Das Finale findet am 19. Juli statt und wird live in alle Welt übertragen.

Neben diesen Stars werden auch Burna Boy, der venezolanische Dirigent Gustavo Dudamel sowie der PS22 Chorus auftreten – ein gefeierter Schulchor von Viert- und Fünftklässlern einer öffentlichen Grundschule auf Staten Island. Außerdem sind Coldplay dabei, ebenso wie einige Figuren aus der Sesamstraße und die Muppets. Die elfminütige Show wird von Coldplay-Frontmann Chris Martin (49) kuratiert. Im Mittelpunkt der Halbzeitshow steht aber nicht nur die große Bühne, sondern auch ein guter Zweck: Die Veranstaltung unterstützt den FIFA Global Citizen Education Fund, der 100 Millionen US-Dollar sammeln möchte, um weltweit Kindern einen besseren Zugang zu Bildung und Fußball zu ermöglichen. Justin selbst äußerte sich gegenüber den Organisatoren begeistert über seine Teilnahme: "Die FIFA Fußball-Weltmeisterschaft bringt die Welt auf eine einzigartige Weise zusammen. Ich bin dankbar, Teil dieser Halbzeitshow zu sein – und noch dankbarer zu wissen, dass sie bereits dabei hilft, Kindern auf der ganzen Welt den Zugang zu Bildung zu ermöglichen."

Nach Angaben der Veranstalter wurden bereits mehr als 50 Millionen US-Dollar für den Global Citizen Education Fund gesammelt. Zusätzlichen Schub bekommt die Aktion auch dadurch, dass während des gesamten Turniers ein US-Dollar pro verkauftem Ticket gespendet wird. Für Justin reiht sich der Auftritt in eine Liste großer Live-Momente ein, während Madonna seit Jahrzehnten für spektakuläre Bühnenshows bekannt ist. Auch Shakira hat mit ihren internationalen Hits und Auftritten bei Sportevents immer wieder für Aufmerksamkeit gesorgt. BTS wiederum zählt weltweit zu den erfolgreichsten Popacts der vergangenen Jahre. Dass bei der WM so viele große Namen zusammenkommen, sorgt schon jetzt für reichlich Gesprächsstoff und macht die Halbzeitshow zu einem der spektakulärsten Ereignisse des Turniers.

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Instagram / lilbieber Justin Bieber auf der Coachella-Bühne, 2026

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Getty Images BTS mit V, Jimin, J-Hope, Jin, Suga, Jungkook und RM beim Konzert auf dem Gwanghwamun Square in Seoul am 21. März 2026

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Getty Images Shakira gibt ein Gratis-Konzert am Strand von Copacabana in Rio de Janeiro, 2. Mai 2026