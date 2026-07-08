Freundin ist 24: Luke Wilson (54) ist erstmals Papa geworden

Babyfreuden bei Luke Wilson (54): Er ist zum ersten Mal Vater geworden. Gemeinsam mit seiner Freundin Kendall Yates, die 30 Jahre jünger ist als er, stellte der Hollywoodstar seine kleine Tochter nun erstmals öffentlich vor. Wie das Magazin People bestätigt, begrüßten Luke und Kendall ihr erstes gemeinsames Kind ganz still und leise – und traten nur wenige Tage später bei einem Pressetermin zu Lukes neuer Netflix-Comedyserie im Luxusresort The Resort at Pelican Hill in Newport Beach als kleine Familie auf. Dort soll Kendall ihre Tochter in einer Trage eng bei sich getragen haben, während Luke Kollegen wie Jimmy Tatro den Nachwuchs vorstellte.

Dem Bericht des Newsportals zufolge kamen Luke und Kendall am frühen Abend zu dem Event und verließen es noch vor dem offiziellen Ende wieder. Die Atmosphäre wirkte dabei entspannt, der Fokus lag ganz klar auf dem Familienzuwachs: Gäste und Castmitglieder durften einen ersten Blick auf das kleine Mädchen werfen. Besonders im Rampenlicht steht die Beziehung der beiden bisher nicht – das Paar hält sein Privatleben überwiegend aus der Öffentlichkeit heraus. Bekannt ist lediglich, dass Luke und die 24-Jährige seit einigen Jahren liiert sein sollen und ihr Liebesglück lieber abseits großer Red-Carpet-Shows genießen. Der Altersunterschied von rund 30 Jahren zwischen dem 54-Jährigen und seiner Freundin schien dabei kein Thema.

Ganz unbekannt ist Kendall dennoch nicht: Bereits im Frühjahr waren der "The Hawk"-Darsteller und seine Partnerin bei einem gemeinsamen Spaziergang in Los Angeles abgelichtet worden. Damals präsentierte sich das Paar in lässigen Streetstyles – Luke in Jogginghose, Hoodie und Cap, Kendall im XL-Shirtkleid und auffälligen Cowboystiefeln – und zeigte sich vertraut im Alltag. In Lukes Familie reiht sich der Neu-Papa nun in eine lange Tradition ein: Bruder Owen Wilson (57) ist bereits dreifacher Vater, Bruder Andrew hat einen Sohn namens Joey. Luke selbst hatte schon vor Jahren in einem Gespräch mit dem Magazin People erzählt, dass er sich Kinder wünscht und sich beim Älterwerden mit Themen wie einer möglichen Midlifecrisis auseinandersetzt – nun scheint dieser persönliche Wunsch für den Schauspieler in Erfüllung gegangen zu sein.

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Getty Images Luke Wilson im Mai 2024

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Getty Images Luke Wilson bei der 93. Hollywood Christmas Parade 2025

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Getty Images Owen Wilson, Schauspieler

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