Erfolgswelle: Taylor Swift erhält mehrere Emmy-Nominierungen

Für Taylor Swift (36) läuft es gerade rund: Nur fünf Tage nach ihrer Hochzeit mit NFL-Star Travis Kelce (36) wurde die Sängerin mit gleich fünf Emmy-Nominierungen für ihren Konzertfilm "Taylor Swift: The Eras Tour: The Final Show" bedacht. Das Disney+-Special, das am 12. Dezember 2025 veröffentlicht wurde, ist in den Kategorien Outstanding Variety Special (Pre-Recorded), Outstanding Sound Mixing, Outstanding Directing, Outstanding Picture Editing und Outstanding Technical Direction and Camerawork nominiert. Da Taylor als Produzentin des Films fungiert, ist sie bei der Nominierung für das Outstanding Variety Special persönlich im Rennen.

Der Konzertfilm zeigt den allerletzten Auftritt der rekordverdächtigen Eras Tour, der in Vancouver stattfand. Die Tour ist die finanziell erfolgreichste aller Zeiten und spielte auf fünf Kontinenten insgesamt über 1,7 Millionen Euro ein. Bevor die Nominierungen bekannt gegeben wurden, hatte Taylor bereits einen weiteren Meilenstein gefeiert: Am 3. Juli gab sie im Madison Square Garden in New York City das Jawort. Schauspieler Adam Sandler (59) übernahm die Trauung, und die Hochzeitsgäste wurden von Stevie Nicks (78) und Paul McCartney (84) live beschallt.

Die Feier war ein echtes Staraufgebot – unter den rund 1.000 Gästen befanden sich unter anderem Tom Cruise (64), Brad Pitt (62), Gigi Hadid (31), Bradley Cooper (51), Karlie Kloss (33), Hugh Grant (65) und Ellie Goulding (39). Bräutigam Travis ist selbst ein bekanntes Gesicht in der Sportwelt: Der Profi-Footballspieler steht bei den Kansas City Chiefs unter Vertrag und gehört zu den bekanntesten Athleten der NFL. Er und Taylor sind seit 2023 ein Paar.

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Getty Images Taylor Swift, Sängerin

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Getty Images Taylor Swift, Juni 2026

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Getty Images Taylor Swift und Travis Kelce beim NBA-Spiel Knicks vs. Cavaliers in Cleveland, Mai 2026