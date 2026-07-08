Missbrauchsvorwurf gegen Ex-DSDS-Kandidat Dominik Münch

Schwere Vorwürfe gegen Dominik Münch (41): Der ehemalige DSDS-Teilnehmer soll am 5. Juli 2026 in Hamburg ein zwölfjähriges Mädchen sexuell missbraucht haben. Die mutmaßliche Tat soll sich laut Bild nachmittags in der Baumeisterstraße im Stadtteil St. Georg in der Nähe des Hamburger Hauptbahnhofs ereignet haben. Dominik soll das Kind dort angesprochen und missbraucht haben. Inzwischen sitzt der 41-Jährige in Untersuchungshaft. Oberstaatsanwältin Melina Traumann bestätigte gegenüber dem Blatt: "Das Amtsgericht Hamburg hat auf Antrag der Staatsanwaltschaft gestern einen Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts eines Sexualdelikts erlassen."

Das Mädchen reagierte in der Situation geistesgegenwärtig und zeigte Passanten das sogenannte "Signal for Help" – ein bekanntes Handzeichen, mit dem sich Menschen in akuter Notlage bemerkbar machen können. Die Zeugen erkannten das Zeichen und riefen sofort die Polizei. Noch während mehrere Streifenwagen mit Blaulicht auf dem Weg zum Tatort waren, flüchtete Münch – doch weit kam er nicht. Beamte nahmen ihn in unmittelbarer Tatortnähe fest. Auf der Wache wurde ihm eine Blutprobe entnommen, das LKA für Sexualdelikte übernahm anschließend die weiteren Ermittlungen. Münchs Anwalt wollte sich bislang nicht zu den Vorwürfen gegen seinen Mandanten äußern.

Dominik Münch wurde einem breiten Publikum durch seine Auftritte bei "Deutschland sucht den Superstar" in den Jahren 2008 und 2009 bekannt. Als "singender Friseur aus der Pfalz" sorgte er damals für Aufsehen, ehe er von Juror Dieter Bohlen (72) aus der Show geworfen wurde. In den Jahren nach seiner DSDS-Zeit geriet er wiederholt mit dem Gesetz in Konflikt: Es folgten Strafanzeigen, Anklagen, Gerichtsprozesse sowie Drogenprobleme. Zuletzt war es vergleichsweise ruhig um den früheren Realitystar geworden.

Anzeige Anzeige

Privat Dominik Münch, 2019

Anzeige Anzeige

Instagram / dominik_muench_official Dominik Münch, ehemaliger DSDS-Kandidat

Anzeige Anzeige

Instagram / dominik_muench_official Dominik Münch, ehemaliger DSDS-Kandidat

Anzeige